민주당 을지로위원회서 발표 가격 인하 폭 구체적인 수치는 결정 안해

[헤럴드경제=한영대 기자] 국내 정유사들이 아스콘 업계의 고통 분담 차원에서 아스팔트 가격 인하에 동참한다.

민주당 을(乙) 지키는 민생 실천 위원회(을지로위원회)의 ‘중동전쟁발 위기극복을 위한 아스콘업계 사회적대화기구’는 28일 국회에서 2차 전체 회의를 갖고 이같은 내용을 발표했다.

민주당 정진욱 의원은 이날 회의를 마치고 “(정유업계에서) 인상분이 매우 컸던 4월 (아스팔트) 가격분에 대해 고통분담 차원에서 가격 인하를 적극 하기로 했다”고 말했다.

정 의원에 따르면 아스팔트 가격은 중동 전쟁 이후 최대 80%가량 올랐다. 정 의원은 “(아스팔트는) 정유사가 대리점에 공급하고, 대리점이 아스콘업체에 공급하는 구조”라고 설명하면서 “이달에 특히 많이 상승했는데 이 부분에 대해 크게 인하하겠다고 합의한 것”이라고 설명했다.

다만 가격 인하 폭의 구체적 수치까진 이날 합의되진 않았다. 민주당은 이날 이룬 합의에 대한 공식 협약식을 내달 7일 진행할 예정이다.