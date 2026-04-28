지난해 공시한 유형자산 인수 금액도 상향 반도체 슈퍼 사이클 대비

[헤럴드경제=한영대 기자] 두산테스나는 테라다인, 세메스 등으로부터 약 1909억원 규모의 유형자산(반도체 테스트 장비)을 양수하기로 결정했다고 28일 공시했다.

두산테스나는 올해 연말까지 해당 장비를 차례로 도입할 계획이다.

두산테스나는 지난해 10월 공시한 바 있는 약 1714억원 규모의 유형자산 양수 결정에 대해서도 정정 공시를 진행했다. 투자금액을 이전 대비 상향한 2053억원으로 정정했다. 이는 해당 제품군의 수요 증가로 장비 도입 규모가 확대된 데 따른 것이다.

이와 함께 시장 상황에 따라 착공 시기를 조율해 왔던 평택 제2공장 신규시설 투자를 본격 재개한다고 밝혔다. 투자금액은 약 2303억원 규모이다. 완공 목표 시기는 내년 11월이다.

두산테스나 관계자는 “이번 자산 양수, 공장 신설 등의 투자는 미래 성장기반 확보를 위한 선제적인 조치”라며 “중장기적으로 매출액과 영업이익 성장에 중요한 역할을 할 것으로 기대한다”고 말했다.