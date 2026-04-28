[헤럴드경제=임세준 기자] 28일 오후 서울 서초구 양재 aT센터에서 열린 2026 대한민국 상생 채용박람회에서 한 구직자가 이력서용 사진을 촬영하고 있다. 2026 대한민국 상생 채용박람회는 한국경제인협회와 고용노동부, 삼성·SK·현대자동차·LG 등 국내 주요 15개 그룹 및 170여 개사가 직접 상담을 진행하는 채용상담관을 운영하며 이날부터 이틀간 서울 양재 aT센터에서 진행된다.
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입력 2026-04-28 15:57:29
[헤럴드경제=임세준 기자] 28일 오후 서울 서초구 양재 aT센터에서 열린 2026 대한민국 상생 채용박람회에서 한 구직자가 이력서용 사진을 촬영하고 있다. 2026 대한민국 상생 채용박람회는 한국경제인협회와 고용노동부, 삼성·SK·현대자동차·LG 등 국내 주요 15개 그룹 및 170여 개사가 직접 상담을 진행하는 채용상담관을 운영하며 이날부터 이틀간 서울 양재 aT센터에서 진행된다.
‘반도체 입도선매’ 경쟁…빅테크 줄 세운 삼성·SK, 장기계약 활발해진다
최근 인텔이 구글에 IPU(인프라처리장리)를 장기로 공급하기로 한 사례가 알려지면서 삼성전자와 SK하이닉스의 LTA 전략에도 덩달아 영향을 줄 전망이다. LTA를 체결하면 글로벌 빅테크 입장에서는 안정적으로 물량을 확보할 수 있고 반도체 기업도 실적에 대한 예측 가능성을 키울 수 있다.
“기안84도 당했다” ‘월 400억원’ 떼돈 벌더니 순식간에 ‘증발’…왜?
[헤럴드경제=고재우 기자] 국내 최대 불법 웹툰 공유사이트인 ‘뉴토끼’가 27일 정오께 갑작스레 사이트 폐쇄를 선언했다. 기안84 등 인기 웹툰 작가 지적재산권(IP)을 불법으로 노출하는 방법으로 ‘월 400억원’ 부당이득을 챙긴 뉴토끼가 폐쇄됨에 따라 국내 웹툰 업계도 안도감을 나타내고 있다. 다만, 불법 웹툰 공유사이트가 활동 중단과 재개를 반복해 왔던 터라 긴장을 늦추지 않는 모양새다. 업계에 따르면 이날 뉴토끼는 불법 사이트를 통해 “서비스를 종료한다”고 밝혔다. 이어 ▷데이터 파기 ▷사칭 사이트 주의 ▷금일 자정까지 안내 및 폐쇄 등을 공지했다. 뉴토끼는 “서비스 이용 과정에서 생성된 모든 데이터는 일괄 삭제된다”며 “유사한 이름을 사용하는 모든 사이트는 본 서비스와 무관한 사칭 사이트”라고 했다. 그동안 불법 웹툰 공유사이트는 웹툰 산업 성장을 방해하는 대표적인 걸림돌로 작용했다. 한국콘텐츠진흥원이 발간한 ‘2025 웹툰 산업 실태 조사’에 따르면 2022년 1조8290억
‘와인 바꿔치기’ 안성재 식당, 피해고객 초대했다가 거절당했다…“모두 불편한 자리”
[헤럴드경제=김성훈 기자] 안성재 셰프가 운영하는 파인다이닝 레스토랑 ‘모수 서울’(이하 ‘모수’) 측이 ‘와인 바꿔치기’ 피해를 본 고객에게 사과와 함께 식사 초대를 했으나 거절당한 것으로 알려졌다. ‘와인 바꿔치기’를 폭로한 피해 고객 A 씨는 24일 온라인 커뮤니티에 폭로 이후 모수 측과 나눈 대화 내용을 추가로 공개했다. A 씨는 지난 21일 모수 측과 3차례 통화했다며, 모수 측으로부터 사과를 받았고, 식사 초대도 받았지만 거절했다고 밝혔다. 그는 “저를 포함한 일행, 서비스를 해주시는 분들 모두 불편한 자리가 될 것이기 때문”이라고 거절 이유를 설명했다. A 씨는 지난 18일 모수에서 식사를 했는데, 담당 소믈리에가 80만원 상당 2000년 빈티지 와인 대신 10만원 더 저렴한 2005년 빈티지 와인을 잘못 서빙하고도 이를 모른 척 넘어가려 했다고 한다. A 씨가 확인을 요청하자 소믈리에는 ‘공부에 도움이 됐으면 좋겠다’며 2000년 빈티지를 맛보게 해주겠다는 황당한 대응
“당장 내려라” “너무 불쾌하다” 완전 망했는데…하루만에 1위, 넷플릭스 무슨 일이
[헤럴드경제=박세정 기자] “넷플릭스 알고리즘의 승리?” 극장에서 참패한 영화 ‘프로젝트 Y’가 넷플릭스 공개 직후 1위에 올라 화제다. 19일 넷플릭스에 따르면 ‘프로젝트 Y’는 지난 17일 공개된 뒤 이용자들의 반응을 빠르게 끌어내며 불과 하루 만에 1위 자리에 올렸다. 뒤를 이어 ‘하트맨’, ‘휴민트’, ‘스래시 상어의 습격’ 순이다. 누적 관객 14만여 명에 그치며 흥행에 참패한 영화가 OTT에서는 완전히 다른 성적표를 내고 있다. ‘프로젝트 Y’는 한소희와 전종서의 조합으로 큰 주목을 받았지만, 공개 직후 “너무 불쾌하다” “재미없다” “당장 내려라” 등 혹평을 받으며 손익분기점(100만명)에도 한참 못 미칠 정도로 흥행에 참패했다. ‘프로젝트 Y’는 도심 한복판에서 각기 다른 내일을 꿈꾸던 두 여성이 검은 돈과 금괴를 훔치며 벌어지는 이야기를 그렸다. ‘프로젝트 Y’의 역주행은 플랫폼 시대 콘텐츠의 새로운 생명력을 보여준다는 평가다. 넷플릭스는 시간과 공간의 제약이 없는