생성형 AI 기반 초개인화 교육 솔루션 ‘교육격차’ 해소 비전 인정 2년간 TIPS 프로그램 8억원 지원 예정

[헤럴드경제=신동윤 기자] 윈드폴리가 중소벤처기업부의 대표 기술창업 지원 사업인 창업성장기술개발사업(TIPS)과 창업도약패키지에 동시 선정됐다고 28일 밝혔다.

윈드폴리가 제공하는 대표 서비스는 ‘오디바이스’다. 오디바이스는 기존의 일방적이고 획일화된 교육 방식에서 벗어나, 학생 개개인의 목표와 역량, 학습 상황, 진로 방향에 맞춘 초개인화 성장관리 교육 모델을 구축하고 있다. 특히 ▷인공지능(AI) 진로설계 ▷대학 합격예측 ▷1대1 대학생 멘토링 ▷전문가 컨설팅 등을 결합해 학생이 자신의 가능성을 구체적으로 발견하고, 목표 달성을 위한 실행 전략까지 관리 받을 수 있는 서비스를 제공하고 있다.

이번 TIPS 과제명은 ‘역량 페르소나 및 벡터 기반 시뮬레이션을 통한 생성형 AI 기반 초개인화 교육 솔루션’이다. 윈드폴리는 향후 2년간 TIPS 프로그램을 통해 총 8억원 규모의 연구개발 자금을 지원받아, 학생의 진로·학습·입시 데이터를 기반으로 한 AI 분석 및 시뮬레이션 기술을 고도화할 계획이다.

윈드폴리는 이번 과제를 통해 학생별 역량 페르소나를 정교하게 구축하고, 벡터 기반 시뮬레이션 기술을 활용해 개인별 성장 경로와 목표 달성 가능성을 분석하는 생성형 AI 솔루션을 개발할 예정이다. 이를 통해 학생들은 단순한 정보 제공을 넘어, 자신의 현재 위치와 가능성을 입체적으로 이해하고, 목표 대학·전공·진로에 맞춘 맞춤형 성장 전략을 제안받을 수 있게 된다.

또 창업도약패키지 선정은 오디바이스가 기술개발을 넘어 시장 확장성과 사업화 가능성까지 인정받았다는 점에서 의미가 크다. 윈드폴리는 이번 지원을 바탕으로 지자체, 학교, 교육청, 공공기관과의 협력을 확대하고, AI 기반 진로·진학 관리 서비스를 전국 단위로 확산해 나갈 계획이다.

오디바이스는 이미 약 40곳의 지자체와 100곳의 학교, 공공기관을 대상으로 진로·진학 멘토링, AI 기반 진로설계, 합격예측, 대학전공박람회, 입시 컨설팅 서비스를 운영해왔다. 이번 TIPS 및 창업도약패키지 동시 선정으로 기술 고도화와 사업 확장을 동시에 추진할 수 있는 기반을 마련하게 됐다.

이병희 윈드폴리 대표는 “이번 선정은 회사가 추구해온 ‘사람의 따뜻한 멘토링’과 ‘AI의 정교한 분석 기술’을 결합한 교육 모델이 시장과 정부로부터 인정받은 중요한 계기”라며 “앞으로 누구나, 어디에 살든, 자신의 최대치의 목표를 달성할 수 있도록 돕는 대한민국 대표 AI 에듀테크 기업으로 성장하겠다”고 말했다.

이어 “교육 격차는 단순히 정보의 부족에서만 발생하지 않는다. 학생마다 다른 목표, 환경, 역량, 속도를 이해하고 지속적으로 관리해주는 시스템의 부재가 더 큰 문제”라며 “오디바이스는 초개인화 AI 성장관리 플랫폼을 통해 모든 학생이 각자의 가능성을 발견하고 성장할 수 있는 새로운 교육 패러다임을 만들어가겠다”고 덧붙였다.

한편, TIPS는 민간 투자사가 유망 스타트업을 발굴하면 정부가 연구개발과 사업화, 해외 진출까지 연계 지원하는 대표적인 창업보육 프로그램으로 선정 기업에는 최대 11억원 규모의 지원이 제공된다.