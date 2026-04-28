iM뱅크·핑거·밸리데이터 파트너십 구축

[헤럴드경제=유혜림 기자] iM뱅크가 원화 스테이블코인 발행 모델 선점을 위해 핀테크 및 블록체인 기업과 손잡고 기술 검증에 나선다.

iM뱅크는 핀테크 기업 핑거, 스테이블코인 인프라 기업 밸리데이터와 ‘원화 스테이블코인 발행 및 유통 인프라 구축’을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 28일 밝혔다. 세 회사는 이번 협약을 통해 공동 기술검증(PoC)을 진행할 계획이다.

iM뱅크는 원화 스테이블코인 생태계 구축에 속도를 내고 있다. 이를 위해 이번 PoC를 통해 은행 예치금과 블록체인 발행량 간 실시간 대사 시스템 구축을 비롯해 글로벌 표준 아키텍처 기반 스마트컨트랙트 개발, 해외 유통을 위한 글로벌 인프라 연계 등을 집중 검증할 방침이다.

특히 이번 PoC는 양자내성암호(PQC)를 적용한 구조 위에서 구현된다는 점이 특징이다. 차세대 양자컴퓨팅 환경에서도 보안성을 확보할 수 있는 인프라를 선제적으로 구축하겠다는 전략이다. 국내 원화 스테이블코인 인프라 논의에서 PQC가 전면 도입되는 것은 이번이 처음이다.

iM뱅크는 지급준비금 수탁과 준비금 증명(Proof of Reserve)을 맡아 은행의 신뢰성과 규제 정합성을 반영하고, 핑거는 금융권 시스템과 블록체인 네트워크를 연결하는 개발 인프라를 지원한다. 밸리데이터는 발행·유통 기술 설계와 국내외 규제 대응을 담당한다.

iM뱅크 관계자는 “해외에서는 달러·유로 기반 스테이블코인이 결제·송금 수단으로 빠르게 확산되고 있지만, 국내에서는 은행이 직접 참여하는 원화 스테이블코인 모델이 아직 초기 단계”라며 “은행의 신뢰와 기술 기업의 검증 역량을 결합한 협력 모델을 구축할 것”이라고 말했다.

이어 “이번 PoC를 통해 은행의 신뢰성과 블록체인의 효율성을 결합한 디지털 원화 서비스를 구현하고, 글로벌 환경에서도 활용 가능한 금융 인프라를 마련하겠다”고 덧붙였다.