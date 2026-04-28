- ‘청년인턴 사업(충전)’ 참여자 모집…도내 우수기업공공기관 직무경험 제공

[헤럴드경제= 이권형기자] 충남도는 대학졸업 예정자가 충남 지역에 정착하고 양질의 일자리에 취업할 수 있도록 지원을 지속한다.

충남도는 도내 청년들의 실질적인 직무 경험과 취업 경쟁력을 높이기 위해 ‘2026년 충청남도 청년인턴 사업(충전: 충남에서 전진하다)’ 참여 청년을 모집한다고 28일 밝혔다.

이 사업은 우수기업공공기관 직무경험 제공해 기업에게는 양질의 우수한 인재 채용, 취업자에게는 맞춤형 채용을 제공키 위함이다.

참여자 모집은 오는 5월 18일까지이며, 모집 대상은 도내 18개 참여 대학 소속 내년 2월 졸업 예정자로 각 대학 추천을 통해 총 200명의 참여자를 선발한다.

도는 인턴 참여 전 자기소개서 작성, 면접 기술 등 취업 역량 강화를 위한 사전 교육도 제공하며, 서류 심사와 면접을 거쳐 최종 선발된 인원은 도내 기업에서 직무 중심의 인턴십을 수행한다.

참여 청년은 9∼12월 4개월간 기업 또는 공공기관에서 인턴 근무 기회를 제공받으면서 급여와 함께 학점 인정 혜택을 받을 수 있다.

지난해에는 청년 70명이 인턴으로 근무했으며, 이 중 18명이 정규직으로 전환되는 등 실질적인 취업 성과로 이어진 바 있다.

신청은 각 참여 대학을 통해 접수하며, 관련 문의는 충남경제진흥원 일자리추진팀에서 안내받을 수 있다.

남성연 도 청년정책관은 “청년이 지역 내 우수기업에서 실질적인 업무 경험을 쌓고 취업까지 안정적으로 이어질 수 있도록 적극 지원할 것”이라며 “앞으로도 청년 맞춤형 일자리 정책을 지속 확대해 지역 인재 유출을 막고 기업과 청년이 함께 성장할 수 있는 기반을 만들어 나갈 것”이라고 말했다.