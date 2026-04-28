‘삼성 스페이셜 사이니지’ 85형 이어 라인업 확대 49.4㎜ 초슬림·8.5kg 경량 디자인…손쉽게 설치

[헤럴드경제=김현일 기자] 삼성전자가 3D 전용 안경 없이도 입체감을 제공하는 32형 ‘스페이셜 사이니지’ 신제품을 출시한다고 28일 밝혔다.

올해 초 선보인 85형 제품에 이어 32형 신제품을 추가하며 라인업을 확대했다. 32형 제품은 풀HD(1080x1920) 해상도와 9:16 화면비를 적용해 신발, 주얼리 등 소형 상품의 360도 회전 영상을 실감나게 구현할 수 있다.

두께가 49.4㎜에 불과하지만 화면 안쪽에 또 하나의 공간이 있는 듯한 입체감을 제공한다. 실제 제품을 진열하지 않고도 실물을 보는 듯한 생생한 경험을 선사한다.

무게는 기존 홀로그램 박스 형태의 3D 디스플레이 대비 가벼운 8.5㎏이다. 설치 편의성이 뛰어나 협소한 공간이나 매장 선반 위 등 다양한 상업공간에 쉽게 설치할 수 있다.

비디오 전자공학 표준위원회(VESA) 표준 설치 규격을 갖춰 일반 사이니지처럼 벽걸이나 스탠드 방식으로 간편하게 설치할 수 있다.

삼성전자는 85형·32형 외에도 다양한 크기의 스페이셜 사이니지를 출시해 라인업을 지속 확대할 예정이다.

사용자는 상업용 디스플레이 전용 설루션 ‘삼성 VXT’를 통해 원격으로 사이니지를 모니터링하며 운영할 수 있다. VXT 자체 콘텐츠 제작 기능도 있어 매장 홍보 콘텐츠를 간편 제작 및 배포할 수 있다.

이번에 새롭게 탑재된 ‘AI 스튜디오’ 앱을 통해 사진 한 장만으로도 사이니지용 영상 콘텐츠 제작이 가능하다. 특히 AI 스튜디오 앱의 ‘스페이셜 사이니지용 최적화’ 옵션을 택하면 입체감 있는 콘텐츠를 제작할 수 있으며 생성한 영상은 4K 해상도로 업스케일링 할 수 있다.

삼성 VXT를 통해 스크린의 밝기·음량·전원 등을 미리 설정한 후 원하는 시간대에 맞춰 자동으로 원격 관리할 수 있는 스케줄링 기능도 새롭게 적용됐다.

콘텐츠 배포 시 연결된 여러 개의 스크린 중 하나의 스크린만 다운로드를 완료하면 동일 네트워크망에 연결된 스크린끼리 콘텐츠를 공유할 수 있는 ‘스마트 다운로드’ 기능도 추가됐다.

새롭게 업데이트된 ‘이벤트(Event)’ 기능을 활용하면 날씨에 맞춰 사전 설정한 콘텐츠를 자동 송출할 수 있다. 미세먼지가 많은 날에는 공기청정기 광고를, 비가 오는 날에는 우천 관련 프로모션이 나오도록 설정할 수 있다.

김형재 삼성전자 영상디스플레이사업부 부사장은 “32형 스페이셜 사이니지는 대형 사이니지 설치가 어려웠던 공간에서도 몰입감 있는 3D 경험을 제공한다”며 “혁신 디스플레이 제품과 설루션을 결합한 통합 디지털 사이니지 생태계를 구축해 고객에게 최적의 상업용 디스플레이 설루션을 제공할 것”이라고 말했다.