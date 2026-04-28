준정부기관 기금관리형 부문 최고점 금융위 산하 유일 5년 연속 최우수

[헤럴드경제=김은희 기자] 신용보증기금은 중소벤처기업부가 주관하는 2025년도 공공기관 동반성장 평가에서 가장 높은 최우수 등급을 획득했다고 28일 밝혔다.

공공기관 동반성장평가는 공공기관이 선도적인 동반성장 역할을 수행하도록 유도하기 위해 2007년부터 시행 중이다. 평가에는 대·중소기업 상생협력, 공정거래 문화 조성, 협력사 체감도 등이 종합적으로 반영되며 최우수, 우수, 양호, 보통, 개선 필요의 5개 등급으로 평가된다.

신보는 전 항목에서 우수한 성적을 받아 준정부기관 기금관리형 부문에서 최고 점수를 기록했다. 금융위원회 산하 기관 중 유일하게 5년 연속 최우수 등급을 받았다.

특히 ▷대·중소기업 동반성장 특화 금융 지원 ▷탄소중립·녹색성장을 위한 ESG(환경·사회·지배구조) 지원 인프라 확대 ▷지역거점기업 육성 ▷위기극복·재기지원 강화 등 다양한 정책금융 프로그램을 통해 중소기업의 혁신성장과 위기 대응을 뒷받침해 온 점이 높이 평가됐다고 신보는 설명했다.

강승준 신보 이사장은 “5년 연속 최우수 등급은 기업과 쌓아온 신뢰를 바탕으로 상생과 동반성장에 매진해 온 결과”라며 “앞으로도 중소기업 경쟁력 강화를 위한 정책금융 역할에 최선을 다하겠다”고 말했다.