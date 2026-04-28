부산 본점서 ICT 미래비전 선포식 개최 지난 2월 ‘중소벤처ONE플랫폼’ 개통 AI 기반 기술금융 업무 지능화 등 4대 전략 제시

[헤럴드경제=홍석희 기자] 기술보증기금이 인공지능 전환(AX) 기반 디지털 정책금융기관으로의 전환을 본격화한다. 약 200억원을 투입한 차세대 정보시스템 구축 성과를 공유하고, 중장기 디지털 전략도 제시했다.

기술보증기금은 지난 27일 부산 본점에서 ‘차세대 프로젝트 성과보고 & ICT 미래비전 선포식’을 열었다고 28일 밝혔다.

이번 행사는 차세대 정보시스템 구축 성과를 공유하고, AX 기반 디지털 정책금융 체계 전환 전략을 제시하기 위해 마련됐다. 행사에는 기보 임직원과 사업 수행사 관계자 등이 참석했다.

기보는 차세대 정보시스템 구축을 위해 약 200억원의 사업비를 투입했다. 사업 기간은 20개월이다. 기보는 시스템 전반을 재구축해 정책금융 서비스를 더 신속하고 편리하게 제공하고, 디지털 기반 업무 혁신과 데이터 중심 의사결정 체계를 강화하기 위해 이번 사업을 추진했다.

그 결과 지난 2월 ‘중소벤처ONE플랫폼’을 개통해 운영하고 있다. 고객 통합포털인 ‘기보ONE플랫폼’은 여러 누리집의 주요 기능과 회원 정보를 통합한 단일 창구다. 중소벤처기업은 하나의 계정으로 다양한 금융·비금융 서비스를 이용할 수 있다.

내부 업무 시스템도 개편했다. 기보는 보증과 기술평가 등 핵심 업무 시스템의 사용자 환경을 개선하고, 자가분석 환경을 고도화해 데이터 기반 의사결정 체계를 강화했다.

인프라도 바꿨다. 프라이빗 클라우드 기반 인프라 혁신을 통해 시스템 안정성과 확장성을 높이고, 향후 인공지능 활용 확대에 대응할 수 있는 기반을 마련했다.

기보는 이날 ‘벤처금융과 기술혁신을 종합지원하는 지능형 혁신기술금융 플랫폼 구현’을 ICT 미래비전으로 제시했다. 4대 전략목표로는 인공지능 기반 기술금융 업무 지능화, 데이터 기반 협력 생태계 강화, 고객 성장을 뒷받침하는 플랫폼 혁신, 지속가능한 IT 기반 조성 등을 내놨다.

기보는 이번 선포를 계기로 데이터 기반 정책금융 체계를 고도화하고, 인공지능 등 디지털 기술을 활용한 서비스 혁신을 확대할 계획이다.

김종호 기보 이사장은 “이번 차세대 프로젝트는 단순한 시스템 교체를 넘어 디지털 관점에서 업무와 서비스 방식을 전면 재정의한 전환점”이라며 “기보는 앞으로도 디지털 혁신을 지속해 중소벤처기업 지원 체계를 더욱 고도화해 나가겠다”고 말했다.