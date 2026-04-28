지역 실정에 밝은 주민 40여 명을 ‘빈집 안전살핌이’로 위촉… 1년 이상 방치 빈집 발굴하고 위험 징후 조기 포착

[헤럴드경제=박종일 선임기자]종로구(구청장 정문헌)는 건물 노후화와 범죄 유발 가능성 등 빈집이 내포한 복합적 위험 요인을 선제적으로 차단하기 위해 전방위적 빈집 안전관리를 추진한다.

주민 참여와 경찰 협력을 바탕으로 촘촘한 관리망을 구축, 생활 안전 사각지대를 줄여나갈 방침이다.

이에 기존의 민원 대응 위주 관리에서 벗어나 상시 순찰을 통한 사전 발굴 중심의 예방 행정으로 전환하는 데 중점을 뒀다.

특히, 빈집 확정 주기를 기존 5년에서 연 2회(반기별)로 단축해 관리의 실효성을 높이고 잠재적 위험 요소를 조기 식별하는 대응 체계를 구축할 방침이다.

관련 조례에 따라 6월 위촉하는 ‘빈집 안전살핌이’는 현장 중심 관리의 핵심 축이 될 전망이다. 이들은 1년 이상 방치된 것으로 추정되는 주택을 발굴하고 붕괴나 화재 등 위험 징후를 포착해 신고한다.

모집은 5월 11일부터 29일까지 진행한다. 구는 동주민센터 추천을 받아 각 동 실정에 밝은 주민 40여 명을 선발해 상시 감시 체계를 가동할 전망이다.

아울러 경찰과의 협업을 강화해 관리체계를 고도화한다. 구가 종로·혜화경찰서에 빈집 현황을 공유하면 관할 파출소는 해당 지역을 ‘탄력 순찰’ 노선에 포함해 집중적인 방범 활동을 전개한다.

하반기에는 범죄 취약지역 내 빈집을 대상으로 종로구와 경찰이 합동 순찰을 실시하고 출입문 개방 여부부터 인화물질 방치 등 위험 요소를 집중 점검한다.

구는 지역 내 빈집 가운데 장기간 방치된 SH 소유 주택을 철거 또는 리모델링해 쉼터나 긴급주택 등 주민 친화 공간으로 재탄생시키는 방안을 병행 추진한다. 단순 관리에 그치지 않고 지역 자원으로 전환하는 전략을 통해 생활환경 개선 효과를 극대화하겠다는 목표다.

정문헌 구청장은 “민·관·경이 유기적으로 협력해 빈집 관리의 새로운 기준을 제시, 구민이 안심하면서 생활할 수 있는 환경 조성에 모든 역량을 집중하겠다”고 밝혔다.