[헤럴드경제(수원)=박정규 기자]수원시가 지낱 1월 15일 시작한 ‘2026년 상반기 폭싹 담았수다! 시민의 민원함’이 4월 24일 100일 간의 운영을 마무리했다고 27일 밝혔다.

민원 총 915건을 접수했다. 안전교통 분야 민원이 256건으로 가장 많았고, 도로·건설 분야 235건, 도시·환경 분야 143건 순이다.

정조대왕의 애민 정신을 계승해 지난해 5월 1일부터 100일 동안 ‘폭싹 담았수다! 시민의 민원함’을 운영하며 시민들의 목소리를 들었다. 민원 제기 채널을 다각화해 시민들의 접근성을 높였고, 생활밀착형 민원을 폭넓게 수렴했다.

올해 시민의 민원함은 민원 답변의 질을 높이고, 시민 소통·피드백을 강화하는 데 중점을 뒀다.

접수된 민원은 시민소리해결팀을 통해 매일 처리 부서로 신속하게 전달했고, 실·국·소장, 구청장이 민원함에 담긴 민원을 책임 관리하며, 구체적이고 진정성 있는 답변을 해 민원인의 만족도를 높였다.

민원인에게 감사 문자메시지를 발송해 소통을 강화하고, 피드백 내용을 반영해 민원 대응 품질을 개선했다. 추진 중인 민원은 완료가 될 때까지 지속해서 관리하고 있다.

민원 분야별·처리부서별·진행 단계별 현황을 시각화한 데이터분석 대시보드도 구축해 민원 현황을 실시간으로 관리했다. 실·국·소장, 구청장은 데이터분석 자료를 수시로 모니터링하며 부서별·단계별 진행 상황을 수시로 점검했다.

도로 보수, 환경정비, 공원 시설물 보수 등 즉시 조치할 수 있는 민원은 신속하게 처리하고, 장기 검토가 필요한 사안은 민원인에게 추진 일정과 내용을 구체적으로 안내했다.

추진이 어려운 내용은 대체 방안을 적극적으로 제시하는 등 ‘해결 중심 대응’으로 민원인의 만족도를 높였다. 모든 민원은 현장 확인 원칙을 바탕으로 처리해 실효성 있는 개선이 이뤄지도록 했다.

‘가로수로 인해 보행이 불편하여 가로수를 제거해 달라’는 민원도 있었는데, 담당 공무원이 현장 확인을 거쳐 가로수 제거가 제반 여건상 어렵다고 판단하고 야자매트를 설치하는 대안을 마련하는 등 유연하게 대응했다.

‘교통 체증 구간을 개선해 달라’는 요청에는 관할 경찰서와 현장을 확인한 후 협의해 신호체계를 최적화하고, 신호주기를 조정하는 등 관계 기관과 유기적으로 협력해 대응하기도 했다.

법령 개정, 예산 투입 등이 필요해 단기간에 처리가 어려운 민원은 민원인에게 구체적이고, 설득력 있게 설명했다.

수원시는 올해 하반기에도 100일 동안 ‘폭싹 담았수다! 시민의 민원함’을 집중적으로 운영하며 시민 참여를 기반으로 하는 적극행정을 확대할 계획이다. 그동안 접수한 민원은 처리가 완료될 때까지 지속해서 관리한다.