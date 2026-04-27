[헤럴드경제(수원)=박정규 기자]경기신용보증재단(이사장 시석중)은 27일 ‘2025 경기도 소상공인 백서’ 를 중심으로 소상공인을 성공으로 잇는 세미나를 개최했다.

신보가 지난 3월에 발간한 2025 경기도 소상공인 백서에 따르면, 2024년 경기도 소상공인의 평균 매출액은 전년 대비 13.1% 감소했다. 2025년 운영 관련 대출은 18.6% 증가한 것으로 나타났다.

수익성은 악화되고 자금 부담은 확대되는 흐름이 뚜렷하게 보였다.

원재료비 상승과 상권 위축, 동일 업종 간 경쟁 심화 등 경영 애로도 심화된 것으로 분석됐다. 일부 사업체는 폐업 이후 재창업이나 재도전을 준비하는 등 사업 구조 변화 흐름도 확인됐다.

경기신보는 이러한 분석 결과를 바탕으로 정책 대응의 실효성을 높이고자 산업계·학계·금융 분야 전문가가 참여하는 세미나를 이날 추진했다.

김광희 고려대 경제학과 겸임교수가 좌장을 맡고 이상백 경기도 소상공인연합회 회장, 이효근 한뫼경영컨설팅 대표, 허훈 백석예술대학교 경영행정학부 교수, 조혜정 중소벤처기업연구원 연구위원이 패널로 참여했다. 경기도 소상공인연합회, 경기도 상인연합회 관계자 및 경기도와 시·군 소상공인 지원 담당 공무원 등이 참관해 현장의 의견을 공유했다.

시석중 이사장은 “데이터 기반의 정밀 맞춤형 지원을 통해 소상공인 사업 성공을 실질적으로 뒷받침하고, 현장에서 체감할 수 있는 정책을 구현해 나가겠다”고 했다.