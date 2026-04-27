[헤럴드경제(안동)=김병진 기자]경북 교육계 전직 고위 인사들이 27일 임종식 경북교육감의 3선 출마 철회를 촉구하며 김상동 경북교육감 예비후보(전 경북대 총장)에 대한 지지를 선언했다.

이날 김준호 전 교육국장을 비롯한 전직 교육장, 도서관장 등 각 기관장, 초중고 교장 등 경북 교육계 원로 30여명은 경북교육청 정문에서 기자회견을 열고 김 후보 지지 선언문을 발표했다.

이들은 이날 3선 도전을 선언한 임종식 교육감에 대해 먼저 ‘각종 비리 의혹과 사법적 문제로 제기된 도덕성과 청렴성의 상실’을 지적하며 “이로 인해 현장 교직원들이 자괴감에 빠져 있다”고 비난했다.

또 ‘공정성을 잃은 인사’를 들면서 “선거 공신과 측근 중심의 인사가 조직의 소통을 가로막고 무능 행정을 초래하면서 경북 교육의 질적 향상을 저해하고 있다”고 주장했다.

마지막으로 ‘학생의 성장보다 외형적 성과에 치중한 전시행정’을 지적, “과도한 행사와 실적 중심 행정이 교직원들의 교육 활동을 위축시키고 교육 본질을 훼손하고 있다”며 임 교육감의 퇴진을 요구했다.

김준호 전 경북도교육청 교육국장은 “신뢰와 혁신의 동력을 잃어버린 인물이 경북교육을 12년간 이끄는 것은 바람직하지 않다”며 “임종식 교육감은 3선 출마를 스스로 철회하는 것이 경북교육 가족에 대한 마지막 도리”라고 말했다.

이들은 “김상동 후보는 대학 총장으로서 고등교육을 선도하며 지역과 대학을 잇는 교육 생태계를 설계해 온 인물”이라며 “유·초·중·고 교육의 미래 비전을 정책으로 구현할 적임자”라고 자평했다.