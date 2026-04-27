‘담빛마실 노리투어’ 본격 시동

[헤럴드경제(담양)=서인주 기자] 담양군이 농림축산식품부 주관 ‘2026년 농촌크리에이투어 공모사업에 최종 선정됐다. ‘머무는 담양’을 위한 농촌관광 모델 구축에 본격 나선다.

담양군은 성공적인 사업 추진을 위해 담양군농촌생태체험관광협의회(대표 추창호)를 중심으로 민간 전문여행사와 긴밀한 협의체를 결성했다. 이들은 담양만의 색깔을 담은 브랜드 ‘담빛마실 노리투어’를 만들고, 지난 24일 첫 여행상품을 선보이며 본격적인 운영에 나섰다.

농촌크리에이투어란 농촌과 창조(Creative), 여행(Tour)의 합성어로, 농촌 자원에 민간의 창의적 기획력을 더해 새로운 여행 콘텐츠를 만드는 사업이다. 방문객이 농촌의 매력을 깊이 있게 경험하도록 맞춤형 상품을 제공하는 것이 핵심이다.

담양의 이번 사업은 ‘머무는 담양’을 구현하는 데 목적이 있다. 기존의 ‘잠시 들렀다 가는 관광’에서 벗어나 숙박과 지역 소비를 유도해 농촌 경제를 활성화하는 데 초점을 맞췄다.

추창호 담양군농촌생태체험관광협의회 대표는 “이번 상품은 담양 농촌관광의 진수를 맛볼 기회가 될 것”이라며 “담양이 전남을 대표하는 체류형 농촌관광의 중심지로 거듭나도록 최선을 다하겠다”라고 말했다.