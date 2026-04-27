[헤럴드경제=문영규 기자] 충북 제천의 한 특성화고등학교에서 학생들이 담배를 피우다 화재가 난 사건과 관련해 이 학교 교장이 교내 흡연을 방조해 왔다는 논란이 제기돼 교육당국이 조사에 착수했다.

충북교육청은 27일 제천의 A고교에서 이 사건과 관련한 현장조사를 진행했다고 연합뉴스가 이날 보도했다.

A고교에선 지난 23일 낮 12시 50분께 한 학생이 담배를 피운 뒤 불씨가 꺼지지 않은 꽁초를 교내 창고 건물 인근 쓰레기봉투에 버렸다가 화재가 발생했다.

교사와 학생들이 바로 진화에 나서 화재로 인한 인명피해는 없었던 것으로 전해졌다.

SBS 보도에 따르면 교장 B씨가 전교생들을 모아놓고 “이곳에서만 담배를 피우고, 담배를 피우되 쓰레기만 잘 처리해라”라는 등 이곳에서의 흡연을 사실상 허락했다는 주장이 제기됐다. B씨도 평소 이곳에서 흡연을 했다는 주장도 나왔다.

다만 B씨는 학생들의 교내 흡연을 방조한 사실은 없다며 의혹을 부인한 것으로 전해졌다.

교육당국은 학생들이 평소 불이 난 공간에서 흡연한 적이 있는지, B씨가 학생들의 교내 흡연을 방조한 사실이 있는지 등 여러 의혹들의 사실 여부를 확인하기 위해 B씨와 학교 관계자들을 상대로 조사하고 있다.

A고교에선 지난해부터 교내 흡연 민원이 최소 4차례 교육청에 접수됐으나 현장 조사 등은 없었던 것으로 알려졌다.

충북교육청은 조사 과정에서 위법 사항이 드러나면 관련 법에 따라 엄중한 조치에 나설 예정인 것으로 전해졌다.