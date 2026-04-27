[헤럴드경제=서정은 기자] 서울주택도시개발공사(SH)는 오는 29일 오전 10시 국회의원회관에서 ‘임차인 권익 보호와 갈등 해소를 위한 혼합주택단지 제도 개선 토론회’를 개최한다고 27일 밝혔다.

이번 토론회는 더불어민주당 소속 안태준·이연희·윤종군·복기왕·정준호·조정식 국회의원이 공동 주최하고 SH, 국토교통부, 한국토지주택공사(LH), 경기주택도시공사(GH)가 공동 주관한다.

혼합주택단지 내 차별과 갈등 문제를 진단하고, 공공주택 임차인의 의견이 실질적으로 주택 관리와 운영에 반영될 수 있는 제도적 기반을 마련하기 위해 기획됐다.

오정석 SH 도시연구원 수석연구원이 ‘서울시 혼합주택단지 실태 및 개선 방향’을, 은난순 카톨릭대학교 교수가 ‘혼합주택단지 갈등 해소를 위한 제도 개선 방안’을 주제로 발표한다.

황상하 SH 사장은 “이번 토론회가 혼합주택단지 내 갈등 실태를 공유하는 데 그치지 않고, 실질적인 해법을 모색하는 전환점이 되길 기대한다”며 “논의된 의견들을 토대로 관계 기관과 적극 협력해 공공주택 임차인의 정당한 권익을 보호하는 데 앞장설 것”이라고 말했다.