모의투자·금융교육·뮤지컬 진행 어린이펀드 순자산 1800억원…국내 2위 규모

[헤럴드경제=송하준 기자] KCGI자산운용이 어린이날을 맞아 주니어펀드 가입 청소년을 대상으로 금융교육과 체험 행사를 연다.

KCGI자산운용은 다음 달 9일 서울 영등포 TCC아트센터에서 주니어펀드 가입자 35명과 보호자를 초청해 모의투자 체험과 공연 등을 진행한다고 27일 밝혔다. 참가 대상은 초등학교 1학년부터 고등학교 3학년까지의 청소년으로 신규 고객을 동반한 가입자도 참여할 수 있다. 신청은 회사 홈페이지를 통해 가능하다.

이번 행사는 청소년 눈높이에 맞춘 금융교육 프로그램으로 구성됐다. 참가자들은 가상의 자금을 활용해 투자 대상을 직접 선정하는 모의투자 체험에 참여할 수 있다.

공연 프로그램으로는 극단 나루빈의 뮤지컬 ‘버디버디’가 진행된다. 작품은 학업과 교우 관계에서 겪는 갈등 속에서 청소년들이 서로를 이해하고 관계를 형성해가는 과정을 담았다.

KCGI자산운용은 어린이날과 방학 시즌 등을 계기로 주니어펀드 가입 고객을 대상으로 금융교육 프로그램을 운영해왔다.

KCGI주니어펀드는 2017년 6월 출시된 어린이 대상 펀드다. 지난 24일 기준 순자산은 1800억원으로 국내 어린이펀드 가운데 두 번째로 큰 규모다.

투자 포트폴리오는 미국 80.7%, 한국 14.5%, 대만 4.07% 등으로 구성돼 있다. 대부분의 자산을 성장주에 투자해 장기 수익률을 추구하는 전략이다. 수익률은 1년 51%, 3년 77%, 5년 74%를 기록했다.