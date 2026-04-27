담당 특검보 ‘공정성 논란’에 변경되기도…객관성 확보 차원 풀이

[헤럴드경제=최의종 기자] 3대 특검(내란·김건희·해병대원) 이후 남은 의혹을 수사하는 2차 종합특검팀(권창영 특별검사)이 서울고검 인권침해 점검 TF(태스크포스)로부 넘겨받은 대통령실 수사 개입 의혹 사건 명칭을 ‘대통령실 수원지검 수사 개입 의혹 사건’으로 명명했다.

특검팀은 27일 오후 브리핑을 열고 “서울고검에서 이첩받은 대통령실 수사 개입 의혹 사건을 앞으로 ‘대통령실 수원지검 수사 개입 의혹 사건’으로 명명하겠다”라고 밝혔다.

특검팀은 서울고검 TF에게 대북 송금 수사 관련 내용을 넘겨받았다. 특검팀은 지난 13일 적법 절차를 위반한 것으로 의심된다며 전담팀을 꾸려 수사한다고 밝혔다. 시민단체 사법정의바로세우기시민행동(사세행) 등 고발장을 받아 박상용 인천지검 부부장검사를 입건했다.

사건을 맡았던 권영빈 특검보는 지난 6일 해당 의혹을 ‘초대형 국정농단 의심 사건’으로 본다고 밝히기도 했다. 하지만 권 특검보가 이화영 전 경기도 평화부지사와 방용철 전 쌍방울 부회장 등 사건 관련자를 법률 대리했다고 알려져 ‘공정성 논란’이 불거졌다.

이후 특검팀은 해당 사건 담당을 권 특검보에서 김치헌 특검보로 변경됐다. 초대형 국정농단 의심 사건으로 본다고 밝혔던 특검팀은 이날 ‘대통령실 수원지검 수사 개입 의혹 사건’으로 명명하면서 객관성·중립성을 확보하겠다는 의지를 드러낸 것으로 보인다.

특검팀은 최근 해양경찰청(해경) 비상계엄 가담 의혹을 수사하며 안성식 전 해경 기획조정관과 관련해 여인형 전 국군방첩사령관 진술을 확보하기 위해 서울구치소 방문조사를 벌였다고 밝혔다. 앞서 특검팀은 해경과 안 전 조정관을 압수수색한 바 있다.

앞서 지난해 내란특검팀(조은석 특별검사)은 계엄 합동수사본부에 해경이 자동 편제되도록 내부 규정을 변경했다는 의혹으로 안 전 조정관을 수사했으나 혐의가 없다고 판단했다. 특검팀은 내란특검이 불기소한 사건을 재기해 보완수사로 혐의를 확인했다는 입장이다.

심우정 전 검찰총장 계엄 관여 의혹도 들여다보는 특검팀은 지난 24일 광주 서구 검찰 내부망 이프로스 서버에 대한 압수수색 영장을 집행했다. 당시 심야에 이르러 집행을 중지하고 철수한 바 있다. 특검팀은 “이주 영장을 계속 집행할 예정”이라고 말했다.

특검팀은 지난 22일 계엄을 앞두고 햄버거집 회동을 통해 합동수사본부 산하 ‘수사2단’이라는 비선 조직을 꾸린 혐의를 받는 노상원 전 국군정보사령관을 불러 조사하기도 했다. 다만 특검팀은 이날 “노 전 사령관이 일체 진술을 거부했다”라고 설명했다.

특검팀은 해병대원 수사 외압 의혹으로 정종범 전 해병대 부사령관에게 일부 의미 있는 진술을 확보했다고 설명했다. 관저 이전 의혹과 관련해서는 당시 청와대 이전 TF 팀장이었던 윤한홍 국민의힘 의원 보좌진 2명을 불러 조사했다.

도이치모터스 주가 조작·디올백 의혹 수사 무마 의혹을 수사하는 특검팀은 김건희 여사를 경호처 관리 별도 장소에서 출장 조사한 이른바 ‘황제 조사’과 관련해 경호처 소속 직원 참고인 조사를 벌일 예정이다.

오는 30일에는 내란 동조 혐의 피의자 신분으로 김관영 전북도지사를 불러 조사할 예정이다. 전북도는 계엄 당시 청사를 폐쇄하는 등 내용이 담긴 문서를 생산한 것으로 알려져 계엄 동조 논란이 불거졌다.