[헤럴드경제=나은정 기자] 스페인의 대표 봄 축제 현장에 설치된 놀이기구가 90m 공중에서 케이블이 끊어져 추락하는 사고가 났다.

25일(현지시간) 더선 등에 따르면 스페인 세비야에서 열리는 전통의 봄 축제 ‘페리아 데 아브릴’ 행사장 내 놀이기구 구역인 ‘칼레 델 인피에르노’(일명 지옥의 거리)에서 슬링샷(새총) 형태의 놀이기구 ‘스틸 맥스’가 운행 도중 추락했다.

이 놀이기구는 탄성이 강한 케이블을 이용해 2인승 캡슐을 시속 160㎞ 속도로 약 90m 상공까지 쏘아 올리는 방식으로, 최대 5G에 달하는 중력 가속도를 경험하는 극강의 어트랙션이다.

그러나 해당 놀이기구는 최고 높이까지 상승한 직후 돌연 한쪽 케이블이 갑자기 끊어지면서 통제력을 잃고 떨어져 반대쪽 구조물에 부딪혔다.

사회관계망서비스(SNS)에 공개된 영상에는 캡슐 형태의 놀이기구가 공중에서 반동으로 튕겨 올라갔다가 케이블이 끊어진 뒤 아래로 곤두박질치며 구조물과 충돌하는 아찔한 상황이 담겼다.

현장에 있던 시민과 관광객들의 비명이 이어지면서 축제 분위기는 순식간에 공포로 뒤바뀌었다.

이 사고로 기구에 타고 있던 2명의 어린이를 포함해 4명이 다친 것으로 전해졌다.

당시 사고 놀이기구에는 탑승했던 어린이 2명은 사고 후 공중에 매달린 놀이기구 속에서 하염없이 구조를 기다려야 했던 것으로 전해졌다.

소방 당국은 사고 직후 놀이기구 주변을 즉시 봉쇄했으며, 경찰은 케이블 파손 원인과 안전 관리 여부 등 정확한 사고 경위를 조사하고 있다.

한편 사고가 난 세비야 봄 축제는 매년 수백만 명의 관광객이 찾는 대형 축제로, 1000개 이상의 부스와 놀이시설이 운영되는 지역 대표 축제로 알려져 있다.