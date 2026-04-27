출시 한달 만에 147억→2500억 급증 해외주식 매도 1200억…‘삼전·하닉’ 재투자 집중

[헤럴드경제=송하준 기자] 미래에셋증권의 국내시장복귀계좌(RIA) 잔고가 제도 시행 한 달 만에 2500억원을 돌파했다. 해외주식 투자 자금이 국내로 되돌아오는 흐름이 실제 수치로 확인되면서 ‘서학개미’의 자금 이동이 본격화되는 모습이다.

27일 미래에셋증권에 따르면 RIA 누적 잔고는 지난 23일 기준 2500억원을 기록했다. 제도 시행 첫날인 3월 23일 147억원에서 출발해 2주 만에 1000억원을 넘었고 한 달이 채 되기 전 2000억원을 돌파했다. 26일 기준으로는 2600억원을 상회했다.

자금 이동은 수치로도 확인된다. 현재까지 해외주식 매도금액은 1200억원을 넘어섰다. 해외 자산을 국내로 유도하려는 제도 취지가 실제 자금 흐름으로 이어진 셈이다.

해외주식 매도 이후 국내 재투자는 삼성전자와 SK하이닉스에 집중됐다. 두 종목이 나란히 매수 상위 1·2위를 차지했다. 최근 코스피 강세와 반도체 업황 회복 기대가 반영된 흐름으로 해석된다.

RIA는 해외주식 투자 자금을 국내 자본시장으로 유입하기 위해 정부가 2026년 한시 도입한 계좌다. 일정 요건을 충족하면 해외주식 양도소득세를 최대 100%까지 공제받을 수 있다. 공제율은 매도 시점에 따라 1~5월 100%, 6~7월 80%, 8~12월 50%로 낮아진다. 1인 1계좌만 개설할 수 있으며 전 증권사 합산 납입 한도는 5000만원이다.

미래에셋증권 관계자는 “한 달이라는 짧은 기간에 (RIA) 잔고가 2500억원을 넘어선 것은 투자자들의 제도 활용도가 높다는 의미”라며 “고객이 절세 혜택을 체감할 수 있도록 서비스 지원을 강화할 것”이라고 말했다.