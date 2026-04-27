[헤럴드경제=구본혁 기자] 한전원자력연료는 중소벤처기업부와 동반성장위원회가 실시한 ‘2025년 공공기관 동반성장 평가’에서 5년 연속 최고 등급 ‘최우수’를 달성했다고 27일 밝혔다.

공공기관 동반성장 평가는 대상 기관의 동반성장 추진실적과 협력 중소기업의 체감도를 종합 평가해 5개 등급으로 구분한다. 한전원자력연료는 중소기업과의 동반성장 및 상생협력에 대한 선도적인 노력과 성과를 인정받았다.

원자력 연료는 글로벌 ESG 규제 강화 대응을 위한 ESG경영 지원 확대, 해외판로 개척, 단계적 기술 역량 강화 지원체계 구축 등 다양한 수요자 맞춤형 사업과 파트너십 강화를 위한 적극적인 활동을 전개했다. 협력사 직원들을 초청하여 소통하는 ‘One Team’ 프로그램을 운영, 공급망 품질 향상은 물론 협력사 직원들의 자긍심도 고취했다.

정창진 한전원자력연료 사장은 “5년 연속 최우수 등급 달성은 협력 중소기업들과의 신뢰 및 상생을 기반으로 만들어낸 공동의 성과”라며 “앞으로도 협력 중소기업의 경쟁력 강화 및 실질적인 성장으로 이어지는 동반성장 모델을 지속적으로 확산해 나가겠다”고 밝혔다.