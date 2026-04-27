고용노동부 산하 비영리 재단…5년간 250억 출연 장인화 회장 “새로운 사회적 안전망 모델로 정착” 김영훈 장관 “선한 영향력 확산 기대”

[헤럴드경제=권제인 기자] 포스코그룹이 산업재해 노동자와 가족의 조속한 사회 복귀를 지원하기 위해 산재가족돌봄재단 ‘포스코 희망이음’을 출범했다고 27일 밝혔다.

포스코 희망이음은 산업재해로 어려움에 처한 분들과 가족의 사회복귀 희망을 다시 잇는다는 의미를 담고 있다. 포스코그룹은 향후 5년간 총 250억원 규모의 기금을 출연해 재단의 안정적인 운영 기반을 구축할 계획이다.

재단 이사진은 외부 각계각층 인사로부터 추천받아, 노동·의료·법률·복지 등 관련분야 전문가로 구성했다.

초대 이사장인 장인화 포스코그룹 회장은 창립총회에서 “산재보상의 사각지대에 놓인 노동자와 가족들을 돕는데 기업이 진정성을 바탕으로 특별한 사회적 책임감을 가져야 할 것”이라며 “새로운 사회적 안전망 모델로 정착해 나가는 데 최선을 다할 계획”이라고 강조했다.

포스코 희망이음의 지원분야는 크게 세 가지로, 사고 직후 생계 안정을 위한 ‘긴급생계비 지원’, 재해자 치료환경 개선을 위한 ‘재해자 돌봄’, 자녀들의 학업 지원을 위한 ‘청년 희망 자립지원’으로 구분된다. 지원대상은 산업재해 위험이 높은 건설·제조업 분야 50인 미만 소규모 사업장 소속의 재해 노동자와 그 가족들을 우선으로 근로복지공단, 한국장학재단 등 유관기관과 협업할 예정이다.

먼저 긴급생계비 지원은 산재직후 생계 곤란을 겪는 가정을 대상으로 하며, 재해자 돌봄사업은 재해 노동자의 일상생활과 후속 치료에 필요한 주거환경 개선, 비급여성 치료지원과 함께 맞춤형 가족회복 프로그램도 지원해 정서적 회복까지 챙긴다.

청년 희망 자립지원은 산재 이후 학업과 생계를 병행하게 된 재해자 자녀에게 장학금을 지급해 이들이 학업을 중단하지 않고 졸업 후 경제적 활동을 이어가 가족을 재건할 수 있도록 지원하는 데 초점을 맞출 계획이다.

포스코 희망이음은 고용노동부 산하 비영리 재단으로 고용노동부가 지정한 ‘산업재해근로자의 날’(4월 28일)을 맞아 출범했다.

산재가족돌봄재단 출범에 대해 김영훈 고용노동부 장관은 “산재 없는 일터를 만들기 위해 국가, 사회와 기업이 모두 함께 최선을 다하고 있는 가운데 기업이 산재로 고통받는 노동자와 가족에 관심을 갖고 산업 현장의 아픔을 공감, 치유하는 일에 함께한다는 점에서 의미 있는 일”이라며 “이러한 선한 영향력이 타기업·타산업에 지속 확산되길 기대한다”고 말했다.