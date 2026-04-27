임 청장 취임 후 9개월간 체납자 해외재산 339억원 환수” 외국 과세당국 정보교환·징수공조…“수백억 추가 환수 절차 중”

[헤럴드경제=배문숙 기자]국세청은 3개국 과세당국과 공조해 최근 9개월간 총 5건(외국인 3건·내국인 2건), 339억원에 달하는 체납세금을 환수했다고 27일 밝혔다.

이는 임광현 국세청장이 지난 7월 취임 후 조세 정의 실현과 국가재원 확보를 위해 해외 은닉재산 추적과 환수를 핵심 과제로 제시한 성과라는 것이 국세청의 설명이다.

국세청은 163개 국가 과세당국과 정보를 교환해 해외 재산의 소재를 파악한다. 이러한 은닉재산은 한국의 강제징수권이 미치지 않기 때문에, 해당 국가 과세당국이 대신 압류·추심 등 강제집행하고 징수한다.

국세청은 정보교환 국가 수와 대상 재산 범위를 확대하고 있다. 내년부터는 56개국과 해외거래소 거래 가상자산 내역을 확보하게 된다. 2030년부터는 해외부동산 보유·거래현황도 받는다.

징수공조와 관련해 국세청은 최근 인도네시아·호주 등과 신속한 집행을 위한 업무협약(MOU)을 체결했으며, 다른 국가와 추가 체결을 위한 협의를 이어가고 있다.

이번 실적 외에도 국제공조 절차가 진행 중인 건도 수십 건에 달하는 만큼, 향후 수백억원 규모의 체납세금도 환수될 것으로 전망했다.

거액의 세금을 장기간 체납한 F씨는 해외에서 몰래 부동산 관련 사업을 하다가 인도네시아 현지법인까지 파산 절차에 돌입했다.

현지 법령 등을 검토한 결과 국세청은 채권자 지위로 잔여재산을 분배받을 수 있다고 판단, 1966년 개청 이래 처음으로 외국 파산사건에 참여했다.

현지 전문 로펌을 선임해 확정채권자 지위를 확보하는 등 잔여재산 배분 절차를 진행하고 있다.

국세청은 외국 과세당국에 정보교환을 요청해 금융계좌 등 A선수의 재산내역을 확보한 뒤 징수 공조에 나섰고, A선수는 그제야 국내 대리인을 통해 체납세금을 냈다.

국세청에 따르면 국내에서 개인 사업을 하던 외국인 자산가 B씨는 세무조사를 받던 중 거액의 세금이 부과될 것처럼 보이자 다른 국가로 출국해 세금을 장기간 체납했다.

국세청은 정보분석을 통해 제3국 소재 금융계좌와 고가의 자동차 재산을 포착하고 제3국 과세당국에 징수공조를 요청했으며, B씨는 결국 체납세금을 냈다.

해외 거주 외국인 C씨는 국내에서 소득이 발생했지만 세금을 내지 않았다.

국세청은 실거주지 과세당국에 정보교환을 요청해 그가 부동산·주식 등을 보유해 세금 납부 여력이 있다는 사실을 파악했다.

이를 근거로 해당 국가에 징수공조 요청과 고위급·실무급 회의를 개최하고, 다른 국가에도 정보교환을 요청했다.

압박감을 느낀 C씨는 결국 징수공조 개시 통지문 수령 직후부터 체납세금을 대부분 납부했다.

거액을 체납한 한국인 D씨는 해외 사업체 여러 개를 차명으로 돌려놓고 세금을 내지 않고 버텼다.

국세청은 정보분석을 통해 제3국에서 개설한 예금계좌를 찾아냈고, 해외 과세당국을 실무회의로 설득한 끝에 징수공조를 끌어내 예금액 전액을 추심했다.

외국 영주권자인 E씨는 출국금지·고액·상습체납자 명단 등재 등 제재를 받았지만 납부를 거부했다.

결국 국세청은 영주권 보유국과 정보교환을 통해 해외금융계좌 정보를 확보했고, 현지 계좌에서 체납세금을 추심했다.

해외 거주 재외국민인 G씨는 국내에서 거액을 증여받고도 국내 소득과 재산이 없다는 이유로 증여세를 체납했다.

국세청은 추적조사 끝에 증여 자금을 원천으로 현지 호화주택을 전액 현금으로 구입한 사실을 확인했다. 해외 과세당국과 징수공조를 해 이 주택을 압류하는 데 성공했다.

G씨는 전화를 걸어와 자진 납부의사를 밝혔으나, 그래도 내지 않을 경우 공매해 환수할 예정이다.

한창목 국세청 국제조세관리관은 “앞으로 체납자가 세계 어디에도 발붙일 수 없도록 국가 간 경계 없는 철저한 국제공조 체계를 구축해 국고를 수호하겠다”며 “조세정의를 실현하고 국민이 신뢰하는 공정한 세정환경을 조성하는 데 최선을 다할 예정”이라고 말했다.

2015년부터 지난해 6월까지 총 징수공조 실적이 33억원이었다가 임 청장 취임 후 9개월 만에 10배 이상 증가한 점을 두고는 “2012년 이후 체납세금 징수공조가 본격적으로 이뤄졌다”며 “임 청장 취임 후 역외정보과와 체납추적팀 등 인력과 조직을 늘려 좀 더 심도 있게 협력을 추진한 측면이 있다”고 설명했다.