[헤럴드경제=임세준 기자] 27일 오전 서울 동대문구 동아오츠카 서울사무소에서 신제품 데미소다 자두맛 출시 행사가 진행된 가운데 모델들이 제품을 선보이고 있다.

동아오츠카가 새롭게 선보이는 데미소다 자두맛은 한국인이 선호하는 과일 풍미에 부드러운 탄산을 더해 산뜻한 응용감을 구현한 것이 특징이다.