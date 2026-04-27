2030년까지 270억 투입, AI 실버경제 육성 높은 고령인구 비중과 해양관광 인프라 연결

[헤럴드경제(부산)=정형기 기자] 부산시가 과학기술정보통신부가 주관하는 ‘해양문화도시 기반의 에이지테크(Age-Tech) 실증거점 조성사업’ 국가공모에 최종 선정됐다고 27일 밝혔다.

초고령사회에 대응한 인공지능 기반 실버경제 육성, 부산을 중심으로 한 실증거점 생태계 조성을 목표로 하는 이번 사업은 오는 2030년까지 5년간 국비 135억원, 시비 135억원 등 270억원이 투입된다.

부산의 높은 고령인구 비중(2025년 기준 25.3%)에 해양관광 인프라를 연결해 시니어들이 일상에서 첨단 AI 기술을 체감할 수 있는 환경을 조성하고 관련 기업이 글로벌 경쟁력을 확보할 수 있도록 지원하는 국가 프로젝트다.

지난해 부산경제 대전환을 위해 수립한 ‘초고령사회 부산의 에이지테크 전략(제52차 비상경제대책회의)’을 구체화하는 핵심과제로, 고령화 위기를 산업성장 기회로 전환하는 계기가 될 것으로 기대된다.

시는 ‘인공지능전환(AX) 기반 글로벌 실버경제 선도도시 도약’을 비전으로 ▷A(AX Expansion) 돌봄·의료를 넘어 문화·여가·금융 등 생활 전반에 AI 서비스 확장 ▷G(Ground Testbed) 5대 앵커랩과 리빙랩을 기반으로 시민참여형 지역밀착 실증지원 ▷E(Enterprise Scale-up) 에이지테크 기업의 실증부터 사업화까지 전주기 맞춤형 지원 ▷S(Spread Global) 일본·미국·유럽 등 초고령 선진국과의 협력 네트워크를 활용한 글로벌 시장 진출과 확산 등 4대 추진전략 ‘부산형 AGES’를 수립했다.

시는 지역기업과 공공기관, 수요처가 함께 참여하는 개방형 협력구조 위에 실증과정의 축적 데이터를 활용해 국내외 시장진출과 일자리 창출로 이어지는 선순환 구조를 만들 방침이다.