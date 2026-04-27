[헤럴드경제=서정은 기자] 동부건설이 하노이 현지법인을 기반으로 베트남 인프라 시장 공략에 속도를 내고 있다고 27일 밝혔다.

동부건설에 따르면 베트남 하노이에 설립된 현지법인은 베트남 내 발주처 및 협력사 네트워크를 강화하고, 현지 사업 정보를 신속하게 확보하는 거점 역할을 맡고 있다. 이를 통해 신규 프로젝트 발굴, 입찰 대응, 인허가 및 현장 지원 등 베트남 사업 전반의 실행력을 높여 나간다는 계획이다.

동부건설은 베트남에서 도로 인프라 사업을 수행하며 현지 시공 역량을 입증해 왔다. 대표적으로 베트남 호찌민시와 동나이성을 연결하는 ‘떤반~년짝 도로 건설 2공구’를 지난해 성공적으로 준공했다.

또한 베트남 건설부가 발주한 ‘미안~까오랑 도로 건설사업’을 수주하며 베트남 인프라 시장 내 입지를 한층 넓혔다. 이 사업은 총연장 26.6km 구간에 왕복 4차로 도로와 18개 교량을 신설하고 연약지반 보강공사를 수행하는 프로젝트다. 총 공사비는 약 2166억원이며, 한국수출입은행의 대외경제협력기금(EDCF) 공적개발원조 자금과 베트남 정부 재원이 투입된다. 공사 기간은 약 36개월이다.

동부건설은 국내 공공 인프라 분야에서 축적한 도로·교량·항만·철도 등 토목 시공 역량을 바탕으로 베트남을 비롯한 동남아 시장에서 사업 기회를 지속적으로 모색하고 있다. 공적개발원조, 다자개발은행, 현지 정부 발주 사업 등 다양한 재원 구조의 프로젝트에 대응하며 해외 인프라 포트폴리오를 확대해 나가는 동시에 도시개발, 플랜트 등 활동 영역을 넓혀갈 방침이다.

동부건설 관계자는 “베트남은 경제 성장과 도시화에 따라 교통·물류 인프라 확충 수요가 지속적으로 확대되고 있는 중요한 시장”이라며 “하노이 현지법인을 중심으로 현지 대응력을 강화하고, 기존 사업 수행 경험을 바탕으로 베트남을 비롯한 동남아 시장에서 경쟁력을 높여 나갈 계획”이라고 말했다.