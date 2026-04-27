허사비스-이세돌 9단 특별 대담 이재명 대통령 면담, 협력 구체화

데미스 허사비스 구글 딥마인드 최고경영자(왼쪽)와 이세돌 전 프로바둑기사 [AP·헤럴드DB]인공지능(AI) ‘알파고의 아버지’로 불리는 데미스 허사비스 구글 딥마인드 최고경영자(CEO)가 10년 만에 이세돌 9단과 다시 만난다. AI 시대를 연 역사적인 장면으로 꼽히는 AI와 인간의 바둑 대전 후 첫 재회다.

한국을 찾은 허사비스 CEO는 이재명 대통령 등 정부 인사들과도 잇달아 만남을 갖고 광폭 행보를 보인다. 글로벌 AI 핵심 인사인 허사비스의 방한을 계기로, 구글과 한국의 AI 협력 방안도 구체화 될 전망이다.

27일 업계에 따르면 허사비스 CEO는 오는 29일 서울 웨스틴 조선호텔에서 열리는 ‘구글 포 코리아 2026’에 참석해 ‘알파고 10년, 모두를 위한 AI의 비전’을 주제로 이세돌 9단과 특별 대담을 갖는다. 이를 위해 전날 허사비스 CEO는 한국에 도착해 방한 일정을 시작했다.

이번 대담은 2016년 알파고 대국 후, 달라진 10년을 되짚어 보는 자리로 마련된다. 산업 전반으로 확산한 AI의 현주소와 향후 10년의 방향성에 대해서도 논의할 예정이다.

허사비스 CEO와 이 9단의 재회는 2016년 알파고 대국 이후 10년 만이다. 허사비스 CEO는 AI의 등장을 전 세계에 각인시킨 이세돌 9단과 알파고의 대국을 이끈 인물이다. 당시 대국에서 알파고는 이세돌 9단을 상대로 4승 1패를 거뒀다.

허사비스 CEO는 이번 대담에서, 당시 바둑계에 충격을 안겼던 이른바 ‘37수’에 대한 개인적인 소회를 밝힐 것으로 보인다. 허사비스 CEO는 최근 알파고 10주년을 회고하면서 제2국에서 알파고의 37번째 착점을 “전설이 된 단 하나의 수”로 평가했다. 그는 “전설이 된 단 하나의 수, ‘37수(Move 37)’를 통해 알파고는 AI의 거대한 잠재력을 증명했다”며 “구글은 이를 통해 이제 현실 세계의 과학적 난제들을 해결할 기술적 토대를 갖췄음을 알렸다”고 언급했다.

허사비스 CEO의 방한을 계기로 구글과 한국의 ‘AI 동맹’도 구체화될 것으로 보인다. 당장 허사비스 CEO는 이날 이재명 대통령과 면담을 갖고 AI 협력 방안을 논의한다. AI를 포함한 과학기술의 비약적 발전을 조망하고, 이에 따른 혁신과 책임 있는 AI 활용 등을 의제로 대화를 나눌 예정이다.

구글의 한국 투자 확대 방안이 발표될 지도 관심사다. 이재명 정부는 ‘AI 3대 강국’ 도약을 목표로 빅테크 협력과 한국 투자 유치에 총력을 쏟고 있다. 허사비스 CEO에 앞서 오픈AI의 샘 올트먼, 엔비디아의 젠슨 황, 소프트뱅크그룹 손정의, 블랙록의 래리 핑크 등 글로벌 빅테크 기업 및 자산운용사 CEO들과 만남을 갖고 협력 방안을 모색했다.

한편, 허사비스 CEO는 글로벌 AI를 주도하는 핵심 인물로 꼽힌다. 2014년 구글에 합류한 허사비스 CEO는 2016년 알파고 대국을 거쳐, 단백질 구조 예측 AI ‘알파폴드’를 선보이며 AI의 활용 범위를 과학 영역으로 확장 시켰다. 이 같은 공로를 인정받아 2024년 노벨 화학상을 수상했다.

딥마인드 CEO로 취임한 이후에는 과학, 바이오 등까지 활동 무대도 폭넓어지고 있다. 그는 딥마인드 CEO와 동시에 AI 기반 신약 개발 스타트업 이소모픽 랩스(Isomorphic Labs)도 이끌고 있다. 이소모픽 랩스는 딥마인드의 알파폴드 기술을 기반으로 설립됐다. 단백질 구조를 예측하는 AI ‘알파폴드’로 신약 설계 엔진을 개발 중이다.

박세정 기자