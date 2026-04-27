- 지역사회와 상생·소통 노력 인정…지역주민 인식도 94.1점 ‘압도적 1위’

[헤럴드경제= 이권형기자] 한국철도공사가 지역경제 기여도, 생활밀착형 서비스 제공, 지역사회와의 협력 확대 등 지역사회와의 ‘상생·소통’ 노력을 국민으로 부터 인정받았다.

코레일은 ‘2025년 공공기관 국민인식도 조사’에서 공기업(SOC) 부문 1위를 달성했다고 27일 밝혔다.

재정경제부가 주관하는 ‘국민인식도 조사’는 일반 국민과 지역주민을 대상으로 공공기관의 공공성, 사회적 책임, 서비스 수준 등을 종합 평가하는 지표로 기관 운영 전반에 대한 국민 체감 만족도를 확인하는 평가다.

이번 조사에서 코레일은 종합점수 72.2점을 기록해 공기업 평균(65.3점) 대비 +6.9점, SOC군 평균(67점) 대비 +5.2점 높은 압도적인 성과를 거두며, 국민이 체감하는 공공서비스 경쟁력을 입증했다.

특히, 응답자 유형별 분석 결과, 지역주민 인식도에서 94.1점을 받아 지역사회와의 상생과 소통 노력을 인정받았다. 지역경제 기여도, 생활밀착형 서비스 제공, 지역사회와의 협력 확대 등이 긍정적으로 반영된 결과다.

김태승 코레일 사장은 “국민이 철도 서비스를 더 높이 평가하실 수 있도록 지속적인 혁신에 힘쓰고, 국가 균형발전과 지역상생의 대표 주자로서 공공 철도의 사명을 더욱 충실히 이행하겠다”고 밝혔다.