힐크릭, FW신제품 생산 중단 결정 2024년부터 실적 하락, 적자 전환

BYN블랙야크가 골프웨어 브랜드 ‘힐크릭(Heal Creek)’의 신제품 생산 중단을 결정했다. 국내 론칭 이후 약 8년 만이다. 실적 악화로 적자 폭이 커지는 가운데 비주력 사업 정리에 나선 것으로 풀이된다.

27일 업계에 따르면 BYN블랙야크는 최근 힐크릭 매장주들에게 발송한 안내문에서 “지속되는 경영 환경 악화와 운영 적자 누적으로 인해 부득이하게 26년 FW(가을·겨울) 시즌 신상품 생산을 중단하기로 결정했다”고 밝혔다.

이어 “매장 매출 증가 및 이익 증가를 위해 다음과 같은 운영 방침을 시행하고자 한다”며 ‘26년 SS(봄·여름) 신상품 조기 할인 운영’ 및 ‘25년 FW 상품 및 기타상품 지속 운영’을 제안했다. 올해 하반기 신제품을 생산하지 않지만, 지난 시즌 상품 할인 등을 통해 매장 운영을 이어가겠다는 취지로 보인다.

힐크릭은 BYN블랙야크가 지난 2018년 국내에 선보인 일본의 프리미엄 골프웨어 브랜드다. 2017년 일본 골프웨어 전문 기업인 그립인터내셔널과 국내 라이선스 계약을 체결하고, 이듬해 3월부터 선보였다. 힐크릭은 토종 아웃도어 강자인 블랙야크의 골프웨어 시장 진출을 의미한다는 점에서 주목받았다. 2010년대 초반 거셌던 아웃도어 붐을 타고 성장했으나, 시장 내 경쟁이 심화하자 사업 확장에 나선 것으로 해석됐다. 강태선 BYN블랙야크그룹 회장의 장남 강준석 사장이 론칭을 주도한 것으로 알려졌다.

힐크릭은 코로나19 시기 골프 인구 급증세와 함께 빠르게 성장했다. 지난해에는 국내에서 자체 기획·디자인한 ‘인터내셔널 라인’이 일본 나고야 마츠자카야 백화점에 팝업스토어를 여는 등 역수출 성과도 냈다. 공식 홈페이지에 따르면 정상 영업 중인 힐크릭 매장은 전국 30여개다.

하지만 악화된 그룹 경영 상황을 외면하기엔 역부족이었던 것으로 보인다. BYN블랙야크는 지난 2015년 연결 기준 매출 5065억8639만원, 영업이익 327억원을 기록하며 정점을 찍었으나 이후 실적을 회복하지 못하고 있다. 2020년 2879억7222만원으로 저점을 찍은 매출은 2021년 3364억9444만원, 2022년 3769억9868만원으로 반등하는 듯했으나 2024년 2978억3563만원으로 다시 하락했다. 지난해 매출은 이보다 2% 줄어든 2917억4509만원이다. 코로나19 이후 침체한 골프 시장과 해외 아웃도어 브랜드 선호도가 높아지는 상황 등이 악재가 됐다. 김진 기자