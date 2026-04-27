“제품 넘어 공간케어 영역 확장”

빌트인가전 기업 하츠(대표 김성식)가 후드·배기 관련 ‘홈케어서비스’를 시작한다고 27일 밝혔다.

이는 주방후드 및 배기시스템을 전문 점검·세척·관리해주는 방문형 케어서비스다. 레인지후드는 외관상 이상이 없어 보여도 조리과정에서 발생한 기름때와 오염이 내부에 축적된다. 관리가 되지 않을 경우 위생환경은 물론 제품의 성능과 수명에도 영향을 준다고 한다.

하츠 측은 “관리 사각지대를 해소하기 위해 고객문의를 기반으로 서비스를 구성했다. 단순 AS 대응을 넘어 제품 사용이후까지 이어지는 관리영역으로 서비스를 확장한다”고 했다.

홈케어서비스는 전문가가 방문해 제품을 분해 세척하고 주요 부품상태를 점검하게 된다. 일반청소로 관리가 어려운 후드 내부까지 관리하는 게 특징이다. 조리 중 기름낙하, 배기성능 저하, 냄새잔존 등 일상에서 자주 발생하는 문제를 개선해준다고 회사 측은 전했다.

하츠는 레인지후드를 시작으로 전열교환기, 욕실환풍기 등 환기 및 공기질 관련 제품계열로 홈케어 서비스를 확대할 계획이다. 전문 유지관리가 필요한 제품들을 중심으로 케어영역을 넓혀 실내환경 전반을 관리하겠다고 전했다.

회사 관계자는 “홈케어서비스를 통해 보다 안전하고 쾌적한 환경을 지원하고, 향후 다양한 공간으로 케어영역을 확장할 것”이라고 했다.