내달 5일까지 어린이날 페스타 포켓몬 30주년 200여종 특가

이마트는 5월 5일까지 ‘어린이날 페스타’를 열고, 캐릭터 장난감부터 디지털 완구까지 최대 80% 할인 판매한다고 밝혔다. 먼저 포켓몬 30주년을 맞아 관련 IP 상품 200여종을 특별가에 선보인다. ‘후아유 포켓몬 피카츄’는 50% 할인한 2만2450원에, ‘포켓몬 태그스타 박스·다이맥스 밴드’는 각각 1만7900원·2만1900원에 판매한다. 5월 1일부터는 ‘레고 포켓몬 2종’도 선보인다.

닌텐도 스위치 2 본체와 액세서리 동시 구매 시 최대 2만원 할인 혜택도 제공한다. 닌텐도 스위치 타이틀은 행사카드로 결제하면 최대 20% 할인한다. ‘에어크래프트 미니프로 드론’, ‘로보사이언 코딩로봇’ 등도 최대 30% 싸다. 산리오·미미 캐릭터 등 2000원·3000원 균일가 초저가 상품도 준비했다.

4월 29일까지 완구 행사 상품 6만원 이상 행사카드 결제 시 신세계상품권 1만원을 증정한다. 5월 1일부터 5일까지는 매일 오전 10시~오후 1시 타임딜로 ‘콩순이 자판기(9980원)’, ‘미미 헬로키티 애플하우스(2만940원)’ 등을 선보인다. 5일에는 ‘베이블레이드’ 전품목 50% 할인, ‘레고 스타트팩’ 전품목 40% 할인도 진행한다.

이마트는 5월 6일까지 중고 장난감 기부 캠페인을 전개한다. 사용하지 않는 장난감을 고객만족센터에 기부하면 선착순 2만명에게 할인 쿠폰팩 4종을 증정한다. 김진 기자