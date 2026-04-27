5월 가정의 달을 앞두고 개인 단위를 넘어 가족 전체를 고려하는 통합적 자산관리에 대한 관심이 높아지는 가운데 가족 단위 투자 전략을 담은 가이드북이 나왔다.

삼성자산운용은 연금, 월배당, 증여까지 아우르는 가족 단위의 투자 전략을 담은 ‘Kodex 온가족 상장지수펀드(ETF) 투자 패키지북’을 발간했다고 27일 밝혔다.

회사는 가정의 달을 맞아 이번 가이드북에서 30~50대 투자자인 ‘나’를 중심으로 부모 세대와 자녀 세대까지 확장되는 자산관리 구조를 제시했다.

가이드북은 ▷‘3050 나의 이야기’ ▷‘은퇴를 앞둔 부모님의 고민’ ▷‘우리 아이를 위한 현명한 증여’ ▷‘삼성 Kodex가 추천하는 ETF 17종’으로 구성됐다. 각 장은 ‘나’의 연금 적립기와 월배당을 통한 자산 축적 및 현금흐름 전략, 부모 세대의 연금 인출기 자산 활용 전략, 자녀 세대를 위한 증여 및 장기 투자 전략, 추천 KODEX ETF를 하나의 흐름으로 연결해 설명한다. 각 장은 실제 투자자가 마주하는 고민에서 출발해 해답과 실행 방법으로 이어지는 구조다. 정윤희 기자