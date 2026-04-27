골프 GTI 탄생 50주년 기념 공모전 총 150여 건 작품 접수…8개 수상작 선정

[헤럴드경제=권제인 기자] 폭스바겐코리아가 올해 골프 GTI 탄생 50주년을 맞아 대학생을 대상으로 한 ‘골프 GTI 대학생 인공지능(AI) 영상 광고 공모전’을 마무리하고 최종 수상작을 발표했다고 27일 밝혔다.

이번 공모전은 골프 GTI의 혁신 정신을 계승하고 생성형 AI를 활용해 골프 GTI만의 독보적인 헤리티지를 새로운 시각으로 조명하고자 기획됐다.

지난 한 달간 진행된 공모전에는 총 150여 건의 작품이 접수됐다. 폭스바겐코리아는 주제 적합성, 창의성, AI 활용력, 브랜드 메시지 전달력 등을 종합적으로 평가해 총 8개의 수상작을 선정했다. 당초 3개의 작품을 선정할 계획이었으나, 기대 이상의 완성도와 참가 열기를 반영해 시상 규모를 확대했다.

폭스바겐코리아는 수상작 발표와 함께 지난 24일 서울 종로구 폭스바겐코리아 본사에서 수상자들을 초청해 시상식을 개최했다.

종합 1위인 ‘대상-베스트 골프 GTI’는 작품 ‘Still hot at 50’(숙명여대 고주원) 이 차지했다. 해당 작품은 반세기 골프 GTI의 역사를 ‘리빙 레전드(Living Legend)’라는 키워드로 풀어냈다.

대상을 받은 고주원 숙명여대 학생은 “골프 GTI 탄생 50주년이라는 뜻깊은 해에 ‘베스트 골프 GTI’ 상을 받게게 되어 매우 영광스럽다”며 “시상식 현장에서 다른 수상작들을 함께 감상하며 참가자들의 높은 완성도와 다채로운 아이디어가 특히 인상깊었다”라고 말했다.

이어 “오는 5월 독일에서 열리는 글로벌 본사 행사에 참여해 골프 GTI가 이어온 브랜드 헤리티지를 직접 경험할 수 있게 되어 기대가 크다”라고 수상 소감을 전했다.

폭스바겐코리아는 수상자들에게 부문별 특전을 제공한다. 베스트 골프 GTI 상 수상자에게는 독일 폭스바겐 본사에서 열리는 ‘골프 GTI 50주년 글로벌 행사’ 참가 기회가 부여되며, 2위부터 공동 4위 수상자에게는 총 450만원 규모의 장학금이 수여된다.

신동협 폭스바겐코리아 마케팅 커뮤니케이션 상무는 “이번 공모전을 통해 골프 GTI를 향한 대학생들의 높은 관심과 창의적인 해석을 확인할 수 있어 뜻깊었다”며 “앞으로도 대학생 등 젊은 층이 브랜드의 철학과 헤리티지를 직접 경험하고 소통할 수 있는 다양한 활동을 지속적으로 전개할 것”이라고 말했다.