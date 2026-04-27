[헤럴드경제=김해솔 기자] 더불어민주당은 27일 6·3 지방선거 및 국회의원 재보궐선거에서 조국혁신당·진보당과의 선거 연대 및 후보 단일화가 거론되는 것과 관련해 중앙당 차원에서 정당 간 논의를 선행할 것이라고 했다.

강준현 민주당 수석대변인은 이날 오전 국회에서 기자간담회를 열고 “중앙당이 먼저 혁신당, 진보당 등과 논의 기구를 통해 논의할 것”이라며 “개별적으로 각 지역에서 자발적으로 하는 것은 아닌 것 같다”고 말했다.

이를 위해 조승래 사무총장은 조만간 혁신당 및 진보당 사무총장을 만나 선거 연대 등과 관련한 논의를 이어 갈 예정이다.

선거 연대 및 단일화 방법과 관련해 강 수석대변인은 “방식은 나중의 문제다. (단일화를) 할지 여부에 대해 중앙당에서 결정한다”며 “단일화 과정에서 양보라는 것은 없다”고 강조했다.

경기 평택을 공천 등과 관련해서는 “재보선 지역구 모두 민주당 입장에서는 반드시 승리를 목표로 한다”며 “나중의 연대를 염두에 둔 채 하는 공천은 없을 것”이라고 말했다.

강 수석대변인은 “재보선 지역 전략 공천 심사가 끝나는 대로 발표할 것”이라며 “다음 달 초까지 매일 공천 발표가 있을 수 있다”고 밝혔다.