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[헤럴드경제=문영규 기자] 미국 프로야구 메이저리그(MLB) 샌프란시스코 자이언츠에서 활약 중인 이정후가 한 경기 4안타로 팀 승리를 이끈 가운데 동료 선수가 음료수 세례를 퍼부어 눈길을 끌고있다.

이정후는 27일(한국시간) 미국 캘리포니아주 샌프란시스코 오라클파크에서 열린 2026 미국프로야구 메이저리그(MLB) 마이애미 말린스와 홈 경기에 1번 타자 우익수로 선발 출전해 3루타 포함 5타수 4안타 2득점으로 맹활약하며 팀의 6-3 승리를 이끌었다.

이정후는 경기 후 진행된 현지 중계방송 인터뷰를 진행하던 도중 갑자기 팀 동료 윌리 아다메스가 더그아웃에 있던 이온음료 통을 들고 몰래 다가와 쏟아 부어 예상치 못한 음료수 세례를 맞았다.

이정후는 깜짝 놀라며 웃음을 터뜨렸고 “앞으로 자주 (수훈선수로 뽑혀서) 음료수를 맞고 싶다”고 인터뷰를 통해 말했다.

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그는 이날 올 시즌 두 번째이자 지난달 28일 이후 처음으로 톱타자로 선발 출전했다.

시즌 초반 부진했던 이정후는 최근 완연한 상승세를 타고 있다.

지난 달 중순까지 1할대 타격에 머물렀지만, 최근 3경기 연속 멀티 히트(한 경기 2안타 이상)를 기록하는 등 다시 타격감을 찾고 있다.

한 그는 시즌 타율 0.313(99타수 31안타)으로 내셔널리그 타율 10위, 최다 안타 공동 10위(31개)에 올랐다.

이정후는 부활의 배경으로 ‘자신감 회복’을 꼽았다.

그는 “최근 경기에서 좋은 결과가 나오면서 자신감이 생겼다”며 “타격 코치님들이 경기 전 타격 훈련에서 밸런스를 잡아주신 것이 큰 도움이 됐다”고 말했다.

이어 “오늘 승리로 팀이 3연속 위닝시리즈를 기록했는데 앞으로도 팀이 상승세를 이어가는 데 보탬이 되고 싶다”고 덧붙였다.


ygmoon@heraldcorp.com