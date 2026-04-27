콘진원 ‘2026 글로벌 게임 현지화 지원’ 5개 권역 대상으로 해외 이용자 평가 지원

[헤럴드경제=손미정 기자] 문화체육관광부와 한국콘텐츠진흥원(이하 콘진원)이 국산 게임의 글로벌 진출 경쟁력 강화를 위해 27일부터 내달 8일까지 ‘2026년 글로벌 게임 현지화 지원(해외 이용자평가)’ 사업 참가 프로젝트를 모집한다.

총 3회의 해외 이용자 평가(Focus Group Test, 이하 FGT)를 지원하는 사업으로, 30개 내외 게임 프로젝트를 선정해 글로벌 출시 전 현지 적합성을 점검할 수 있는 기회를 제공한다.

콘진원은 이번 지원 사업을 통해 북미, 유럽, 아시아, 중동, 중남미 등 5개 권역을 대상으로 FGT를 지원한다. 선정된 프로젝트에는 오프라인 1회와 온라인 2회 등 총 3회의 FGT가 제공되며, 온라인 평가의 경우 회차별 최소 100명 이상의 현지 이용자가 참여한다.

콘진원은 평가 결과를 바탕으로 게임별 현지화 수준과 시장성을 분석하고, 개선 방향을 담은 결과 자료를 제공할 방침이다.

이번 사업은 해외 직접 출시를 희망하는 국내 게임개발사가 개발한 게임 프로젝트 중, 공고일 기준 신청 권역에 정식 출시 이력이 없는 프로젝트를 대상으로 한다. 다른 해외 권역 또는 국내 출시 이력이 있더라도 신청 권역에 출시한 이력이 없고, FGT를 진행할 수 있는 ‘플레이어블 빌드’를 보유한 경우 신청할 수 있다.

유현석 콘진원 원장직무대행은 “해외 이용자평가는 글로벌 시장 진출 전 게임의 완성도와 현지 적합성을 점검하는 중요한 과정”이라며 “국내 게임개발사가 실제 이용자 반응을 반영해 완성도를 높이고, 글로벌 시장 진출 경쟁력을 강화할 수 있도록 현지화 지원을 지속하겠다”라고 밝혔다.