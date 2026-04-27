- 휴보 개발 이후 KIST, 기계연구원 AI 휴머노이드 개발 속도 - 미·중 양강 구도 속 기술 자립·플랫폼 경쟁력 확보가 관건

[헤럴드경제=구본혁 기자] 지구 상에서 가장 완벽한 사람. 실제 사람은 아니다. 그 주인공은 바로 인공지능(AI)으로 무장한 휴머노이드 로봇이다. AI 로봇이 일상에 스며드는 것을 넘어 ‘또 하나의 사람’으로 거듭나고 있다. 어마어마한 능력을 갖췄다. 사람처럼 걷고 달리고 물건을 옮기고 정상급 체조선수 뺨치는 균형감각도 보유했다. 휴머노이드 로봇은 진화를 반복하며 ‘종합만능형 인간’으로 거듭나고 있다.

현재 휴머노이드는 미국과 중국이 양강 구도를 형성한 가운데 우리나라가 추격에 나서고 있다. 한국은 기술력은 확보했지만 가격 경쟁력과 AI 인프라 측면에서 양국 사이에 끼인 형국이다. 전문가들은 한국만의 독자적인 전략기술이 확보되면 글로벌 시장에서 차별화된 경쟁력을 발휘할 수 있을 것으로 보고 있다.

▶오리걸음·문워크 고난도 동작도 척척=대한민국 휴머노이드의 시초는 바로 2014년 오준호 KAIST 명예교수(레인보우로보틱스 창업자)가 개발한 휴보다.

휴보 아버지로 불리는 오준호 교수는 한국형 휴머노이드 로봇 개발에 평생을 바쳤다. 유난스럽다는 말이 나올 정도로 로봇에 미쳤다. 그는 현재 레인보우로보틱스 CTO(최고기술경영자)를 맡고 있고 회사를 이끄는 이정호 대표도 오 교수의 KAIST 제자 출신이다.

그는 당초 일본 아시모급의 로봇을 원했지만 일본에서 이를 사올만한 여력이 없없기 때문에 직접 휴보를 개발했다고 알려졌다.

2004년 개발된 휴보는 부드러운 몸동작을 구현, 사람과 블루스를 추거나 손목에 실리는 힘을 감지해 사람과 악수할 때 적당한 힘으로 손을 위아래로 흔들 수도 있다.

오 교수는 이후 여러 버전의 다른 휴보도 개발했다. 성인 남성이 앉아서 이동할 수 있는 ‘휴보 FX-1’, 천재 과학자 앨버트 아인슈타인의 얼굴을 한 ‘앨버트 휴보’가 세상에 나왔다. 앨버트 휴보는 인공피부와 액추에이터가 채용돼 있어 얼굴로 다양한 감정을 표현할 수 있다. 2007년 공개된 달리기가 가능한 ‘휴보2’는 신장 125cm, 몸무게 45kg으로 일반 성인이 걷는 속도인 시속 1.8km로 걷거나 최대 보폭 30cm로 1초당 3보 이상 시속 3.6km로 뛸 수 있다. 휴보의 진화는 여기서 끝나지 않았다. 2015년 개발한 휴보 DRC+는 미국 국방부 산하 방위고등연구계획국(DARPA) 로보틱스 챌린지에서 세계 유수의 로봇을 꺾고 당당히 우승을 차지하기도 했다.

오준호 교수의 바통을 이어받은 박해원 KAIST 기계공학과 교수팀이 개발한 휴머노이드 로봇이 오리걸음, 문워크(Moonwalk) 등 사람의 고난도 동작을 구현해 실제 산업 현장에서의 활용 가능성을 입증했다.

이 휴머노이드는 평지에서 최대 3.25m/s(시속 약 12km)의 속도로 주행할 수 있으며, 30cm 이상의 단차 극복 능력(얼마나 높은 턱이나 계단, 장애물 같은 높이 차이를 오르내릴 수 있는지를 나타내는 성능 지표)을 갖췄다. 또한 한 발로 균형을 유지하며 반복적으로 뛰는 고난도의 동작을 구현했으며, 360도 공중제비와 같은 극한 운동 능력까지 선보였다.

연구팀은 앞으로 4.0m/s(시속 약 14km) 주행 속도, 사다리 등반, 40cm 이상 단차 극복 능력을 목표로 성능을 고도화할 계획이다.

▶인간과 같은 수준 운동·조작능력 구현=한국과학기술연구원(KIST)은 이미 20여년 전 네트워크 휴머노이드 마루와 아라를 개발, 연구역량을 입증했다. 마루와 아라는 키 150cm, 무게 67kg에 사람처럼 머리와 몸통 팔다리 등으로 구성돼 있고, 미리 입력된 주인의 얼굴 이미지를 인식해 주인을 알아본다. KIST는 전신보행, 움직임 정밀제어를 위한 고출력 액추에이터 기술, 사람 손처럼 정교한 촉상센싱을 갖춘 센싱기술, 실시간 주변환경을 파악해 인간과 유사한 보행동작 강화학습 기술 등을 확보한 상태다.

KIST는 이 같은 기술력을 바탕으로 국내 독자 AI와 로봇 기술이 결합된 차세대 AI 휴머노이드 로봇 ‘KAPEX’를 개발하고 있다.

기존 휴머노이드가 단순히 인간의 동작을 따라 하는 수준에 머물렀다면, KAPEX는 스스로 학습하고 환경 변화에 적응하며 정밀한 조작과 사람과의 협업까지 수행할 수 있는 차세대 휴머노이드다. 쉽게 말해, KAPEX는 단순히 움직이는 로봇이 아닌 경험을 통해 배우고 성장하는 ‘지능형 동반자’다. 인간과 동등한 수준의 운동·조작 능력을 갖추어 가정 및 산업 현장에서 사람과 동일한 수준의 작업 수행을 목표로 한다. KAPEX는 고출력 전신 액추에이터 등 주요 핵심 부품을 자체 개발해 탑재함으로써 한국형 휴머노이드의 기술 자립도를 높이고 세계 시장 진출 기반을 한층 강화했다.

KAPEX가 실용화되면 우선적으로는 산업 현장의 생산성 향상에 기여할 수 있다. 공장에서 반복적이고 위험한 작업을 대신 수행하거나, 사람의 작업을 보조하는 역할을 맡으며 안전성과 효율성을 높일 수 있다.

또 가정에서는 돌봄과 가사 지원 등 사람의 일상적 역할을 돕고, 어려운 일을 대신하는 생활 파트너로 확장될 수 있다는 것이 연구진의 설명이다.

이종원 KIST 휴머노이드연구단장은 ”특히 로봇 지능의 수준이 높아질수록, 활용 영역도 공장에서 가정으로, 단순 보조에서 복합적 의사결정까지 단계적으로 확대될 수 있다“면서 “KAPEX는 한국형 AI 로봇이 미·중 중심의 시장 질서에 도전하는 실질적 대안이자 새로운 글로벌 표준이 될 것”이라고 강조했다.

▶차량 검사하고 집안일까지 돕는 특급 도우미=한국기계연구원은 최근 차세대 AI 휴머노이드 로봇 ‘카이로스(KAIROS)’를 첫 공개했다.

자율성장 AI휴머노이드 글로벌 TOP 전략연구단이 개발중인 카이로스는 키 170cm, 무게 약 80kg, 29자유도의 성인 크기의 휴머노이드다. 강화학습 기반의 안정된 보행 능력이 구현되어 일반인의 걸음속도, 밀기 등 외란에 대응하기, 앞·뒤·옆으로 걷기, 제자리 회전하기, 악수, 두 팔 흔들기 등 상하체를 활용한 다양한 작업이 가능하며, 직접 개발 중인 핸드 외에도 국내외의 다양한 종류의 핸드 결합이 가능해 확장성이 높다.

카이로스는 향후 몸무게를 55~60kg까지 줄이고, 별도로 개발되고 있는 전신 감각기술을 탑재하여 자동차 탑승과 같이 협소공간에서도 활용가능한 버전으로 진화될 예정이다.

연구단은 “산업현장과 일상생활을 함께하는 휴머노이드 동반자 실현”이라는 비전 아래 휴머노이드 엔지니어와 휴머노이드 하우스키퍼의 구현을 목표로 연구를 진행하고 있다. ‘휴머노이드 엔지니어’는 차량의 검사공정에서 활용될 예정으로 차량에 직접 탑승을 포함 차량 내외부의 검사작업을 자율적으로 수행할 계획이다. ‘휴머노이드 하우스키퍼’는 가정에서 활용될 예정으로 가전제품의 사용을 포함하여 집안정리, 식사준비 등의 가사작업을 수행할 계획이다.

박찬훈 기계연 자율성장 AI휴머노이드 글로벌 TOP 전략연구단단장은 “대한민국에도 공통으로 사용할 수 있는 휴머노이드 플랫폼이 확보, AI휴머노이드 분야의 발전을 가속화 할 수 있을 것으로 기대한다”면서 “이를 바탕으로 세계와 경쟁할 수 있는 K-AI휴머노이드 기술 확보에 최선을 다하겠다”고 밝혔다.