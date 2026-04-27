시그니처 케이크 ‘블루밍 러브’ 등 5종

[헤럴드경제=김진 기자] 서울신라호텔의 프리미엄 베이커리 ‘패스트리 부티크’가 가정의 달을 맞아 5월 한정 케이크을 선보인다고 27일 밝혔다.

이번 컬렉션은 선물용 디저트에 초점을 맞췄다. 5월 한정 상품은 케이크 3종과 롤 케이크 1종, 구움과자 세트 1종이다.

시그니처 케이크는 카네이션 생화를 장식한 ‘블루밍 러브’다. 블루베리 쉬폰 시트에 생크림과 블루베리 잼을 더했다. 5월 15일까지 한정 판매된다.

‘시크릿 로즈 가든’ 케이크는 상단에 화이트 초콜릿으로 섬세하게 표현한 장미를 올렸다. 얼그레이 향을 담은 밀크 초콜릿 시트에 화이트 초콜릿 크림을 더했다.

하트 모양의 ‘배럴 투게더’는 케이크를 자르면 숨겨진 하트가 등장한다. 자허토르테 초코 시트에 산딸기 가나슈와 산딸기 라즈베리 무스를 더했다.

이 밖에 프랑스 사보아 지방의 전통 구움과자를 재해석한 ‘쁘띠 사보아 기프트’, 인기 상품인 앙글레이즈 롤 케이크에 애플망고를 더한 ‘망고 딜라이트 롤’이 함께 출시된다.