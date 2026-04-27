영도조선소 도크 건조 최대급 제원 모델 1만100TEU급 4척 확보로 반복건조 효과

[헤럴드경제(부산)=정형기 기자] HJ중공업이 유럽지역 선주사로부터 총 3572억원 규모의 1만100TEU급 컨테이너선 2척을 추가 수주했다고 27일 밝혔다.

1만TEU급 컨테이너선은 HJ중공업이 자체 개발한 7700~9000TEU급 친환경 컨테이너선을 바탕으로 영도조선소 도크에서 건조할 수 있는 최대급 제원으로 만든 모델이다. 고효율·최첨단 설계기술로 갑판과 화물창 적재공간을 확대하고 공정 효율성과 안전성을 고려한 디자인이 특징이다.

HJ중공업은 지난 2월 조선부문 주 사업장이자 90년 역사의 부산 영도조선소에서 1만TEU급 이상의 대형 컨테이너선을 최초 수주한 바 있다.

이번 선박 또한 온실가스 배출을 최소화한 친환경 컨테이너 운반선으로 국제해사기구(IMO) 환경규제에 맞 탈황설비인 스크러버가 장착된다. 선박이 항만에 머무는 동안 대기오염을 일으키는 엔진을 끄고 전원을 육상의 전력망에서 받을 수 있는 육상전원공급장치(AMP)도 설치한다.

이번 추가 수주로 HJ중공업은 총 4척의 1만100TEU급 컨테이너선 물량을 확보하며 반복건조 효과를 누릴 수 있게 됐다. 반복건조 효과란 조선소가 주력 선종이나 같은 선박을 연속 건조할 때 설계, 구매, 공정효율이 높아져 생산성과 수익성이 상승하는 효과를 말한다. 자매선 건조는 선주 입장에서도 운영과 관리의 장점이 많아 선호도가 높다.

HJ중공업은 이번 1만100TEU급 친환경 컨테이너선 수주를 기반으로 동일 선형에 대한 LNG 이중연료(LNG DF) 추진모델도 개발완료하며 선주사 요구에 대응할 준비를 마쳤다. 향후 환경규제 강화와 친환경 연료 전환 수요확대에 따라 선주에게 다양한 선택지를 제공함으로써 시장 대응력을 강화하겠다는 복안이다.

유상철 HJ중공업 대표는 “친환경 컨테이너선과 고효율 설계·생산시스템 구축으로 영도조선소에서 1만TEU급이 넘는 대형 컨테이너선 4척을 연속 건조할 수 있게 됐다”며 “수익성 위주로 선별 수주 전략을 펼치는 한편, 고품질 선박을 납기 안에 인도해 선주의 신뢰를 쌓고 시장 경쟁력을 높이겠다”고 밝혔다.