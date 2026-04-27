[헤럴드경제=문영규 기자] 인천의 한 카지노에서 6000만원 상당의 칩을 훔친 방글라데시인에게 법원이 벌금형을 선고했다.

27일 법조계에 따르면 인천지법 형사17단독 박신영 판사는 절도 혐의로 기소된 방글라데시 국적 A(42)씨에게 벌금 300만원을 선고했다.

A씨는 지난해 9월 21일 낮 12시 30분께 인천시 중구 모 카지노에서 딜러가 자리를 비운 틈을 타 6000만원 가량의 칩 6개를 훔친 혐의로 기소됐다.

그는 룰렛 머신 테이블 옆에 서 있다가 딜러가 잠시 자리를 뜨자 테이블에 놓인 칩을 훔쳐 밖으로 나간 것으로 조사됐다.

재판부는 “피고인이 훔친 물품 가액이 상당해 죄책이 가볍지 않다”면서도 “피고인이 범행을 인정하고 있고 피해품이 모두 회수돼 반환됐다”고 설명했다.

그러면서 양형 이유에 대해 “피고인이 외국인으로 대한민국에 거주하면서 지적장애가 있는 배우자와 미성년 자녀를 부양하고 있다”며 “국내에서 형사처벌을 받은 전력이 없는 점과 범행 동기, 이후 정황 등을 고려했다”고 밝혔다.