‘2026 고객보장대상’ 시상식

[헤럴드경제=박성준 기자] 교보생명이 지난 24일 인천 송도컨벤시아에서 ‘2026 고객보장대상’ 시상식을 개최했다고 27일 밝혔다.

이날 행사는 우수 보험설계사(FP) 1500여명을 비롯해 임직원 등 총 1700여명이 참석한 가운데 성황리에 진행됐다.

올해 시상식은 ‘고객 보장 완주를 돕는 페이스메이커’를 테마로 진행됐다. 고객이 인생이라는 긴 마라톤을 완주할 수 있도록 든든한 보장으로 삶의 여정을 지원하는 FP의 동반자 역할을 강조한 취지다.

행사장 주 무대에는 고객과 함께 뛰는 트랙 디자인을 적용했고, 전시존에는 보장 완주의 여정을 형상화한 조형물과 포토존을 설치해 고객·설계사 동행의 가치를 시각적으로 구현했다.

신창재 교보생명 대표 겸 이사회 의장은 2년 연속 시상식 현장을 직접 찾아 “마라톤할 때 러너 곁에서 호흡을 맞추며 결승선까지 이끄는 페이스메이커의 역할이 중요하듯, 생명보험을 통한 고객 보장의 긴 여정에서도 고객의 완주를 돕는 페이스메이커가 필요하다”며 “여러분이야말로 고객 보장 가치를 널리 전파하는 전도사이자, 고객 보장 마라톤의 완주를 위해 고객과 함께 달리는 페이스메이커”라고 말했다.

수상 FP들도 고객에 대한 감사와 책임감을 되새겼다. 심양순 FP(강남 송파서초단 잠실타워지점)는 “이 상의 주인은 저를 믿고 인생 설계를 맡겨주신 고객님들”이라며 “평생 든든한 동반자가 되겠다”고 말했다.

황위자 FP(강남 강동지원단 강동제일지점)는 “오늘의 상은 개인의 성과가 아닌 고객님들이 보내준 신뢰의 결과”라며 “보장의 결승선까지 함께 뛰는 페이스메이커가 되겠다”고 말했다.