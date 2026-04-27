넷플릭스 오리지널 영화 ‘보통사람들’ ‘범죄와의 전쟁’·‘수리남’ 윤종빈 감독 신작 1인자가 되기 위한 영원한 2인자의 여정

[헤럴드경제=손미정 기자] 무소불위의 절대 권력자 전두환의 곁에서 ‘보통 사람’의 가면을 쓰고 더 높은 자리를 향해 나아가는 2인자 노태우와 그를 둘러싼 사람들의 이야기.

대한민국 현대사를 배경으로 인간 군상들의 민낯과 그들의 생존 방식을 담아낸 영화 ‘보통사람들’이 넷플릭스 오리지널 작품으로 제작된다. 제59회 칸 국제영화제에 초청됐던 데뷔작 영화 ‘용서받지 못한 자’(2005)와 ‘범죄와의 전쟁 : 나쁜놈들 전성시대’(2012), ‘군도:민란의 시대’(2014), ‘공작’(2018)을 비롯해 넷플릭스 ‘수리남’, 디즈니플러스 ‘나인퍼즐’ 등 영화와 시리즈를 넘나들며 작품마다 남다른 스토리텔링으로 대중의 주목을 받은 윤종빈 감독의 신작이다.

‘수리남’에 이어 넷플리스와 다시 손잡은 윤 감독은 이번 영화에서 ‘전두환’과 ‘노태우’라는 인물을 앞세워 대한민국 현대사의 모순과 권력의 이면을 파헤친다. 격동하는 현대사 속 권력을 향한 인간의 욕망에 대한 윤 감독만의 해석과 연출이 이번 영화의 관전 포인트가 될 전망이다.

캐스팅 라인업도 화려하다. 만년 2인자 노태우 역에는 윤 감독의 전작 ‘나인퍼즐’을 통해 함께 호흡을 맞췄던 손석구가 낙점됐다. 절대 권력자 전두환의 친구이자 영원한 2인자로만 기억되던 노태우가 마침내 오랜 꿈이던 1인자의 자리를 차지하기까지 그의 복잡하고 미묘한 내면을 드라마틱하게 보여줄 예정이다.

신군부 독재 정권의 절대 권력자 전두환 역은 윤종빈 감독의 데뷔작부터 호흡을 맞췄던 하정우가 맡는다. 육군사관학교 동기로 만나 특별한 우정을 다지지만, 1인자와 2인자 사이의 복잡 미묘한 관계를 보여줄 손석구와 하정우의 만남이 관심을 모은다.

탄탄한 액션 연기와 밀도 높은 감정 연기를 자랑하는 지창욱은 노태우가 눈엣가시처럼 여기는 육군사관학교 후배 허학성 역을 맡고, 노태우와 전두환의 동기이자 친구 정호중으로는 현봉식이 출연한다. 여기에 서울지검 공안부 검사이자 노태우의 참모 박철웅 역에 서현우가 캐스팅되며 서사의 몰입감에 힘을 보탠다.

윤종빈 감독과 손석구, 하정우, 지창욱, 현봉식, 서현우의 만남으로 기대를 모으는 영화 ‘보통사람들’은 넷플릭스를 통해 공개된다.