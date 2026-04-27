[헤럴드경제=조용직 기자] ㈜골프존커머스(대표이사 최덕형)가 운영하는 골프용품 전문매장 골프존마켓이 다가오는 가정의달을 맞아 오프라인 매장을 대상으로 5월 10일까지 ‘골프 孝 하세요’ 이벤트를 진행한다고 27일 밝혔다.

전국 골프존마켓 매장에서 구매 금액대별 최대 5만 골프존 마일리지 적립 혜택이 제공되며, 로드샵 매장에서는 네이버페이 포인트, 네이버페이 머니, 페이코 포인트로 결제하면 결제 금액에 따른 포인트 적립 혜택도 받을 수 있다.

가정의달을 맞아, 마제스티, PRGR, 혼마, 데이비드 골프 등 주요 브랜드 특별 체험 공간을 마련해 가족 단위 방문객들도 함께 즐길 수 있도록 구성했다. 효도 선물을 위한 프리미엄 클럽, 퍼터, 골프볼은 물론 파크골프 용품에 대한 할인 프로모션도 함께 진행된다.

골프존커머스 황운태 사업부장은 “가정의달을 맞아 부모님과 가족에게 감사의 마음을 전할 수 있도록 골프존마켓오프라인 매장을 대상으로 ‘골프 孝 하세요’ 이벤트를 준비했다”고 밝혔다.

분당센터에서 5월 7일부터 10일까지 4일간 진행되는 고객 체험형 행사 기간에는 의류 초특가 행사, 데이비드 파크골프 팝업존, 마제스티 단독 VP존이 운영된다. 10일에는 마제스티가 주최하고 김자영 프로가 함께 하는 원포인트 레슨, 경품 이벤트 등 다양한 프로그램이 예정돼 있다.