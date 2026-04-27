‘올리브영 페스타 JAPAN 2026’ 진행 “K-뷰티 팬덤 확장 목표…8월 LA 상륙”

[헤럴드경제=강승연 기자] CJ올리브영이 다음 달 일본에서 K-뷰티 축제인 ‘올리브영 페스타 월드투어’의 포문을 연다고 27일 밝혔다.

올리브영은 5월 8~10일까지 일본 지바현 마쿠하리 멧세에서 ‘올리브영 페스타 JAPAN 2026’을 펼친다. 이번 페스타는 같은 기간 열리는 ‘KCON JAPAN 2026’과 연계해 진행한다.

‘올리브영 페스타’는 올리브영이 2019년 선보인 국내 최초의 뷰티 페스타다. 올해는 역직구몰인 글로벌몰을 비롯, 미국 오프라인 진출, 세포라 파트너십 등 해외 유통망 확장에 따라 해외로 무대를 넓혔다.

일본 행사에서는 164평 규모로 부스를 꾸려 총 55개 브랜드가 트렌디한 K-뷰티 제품과 차별화된 콘텐츠를 선보인다. 특히 부스 곳곳을 올리브영 매장처럼 꾸미고 이동 공간은 K-뷰티 쇼핑 성지인 명동∙홍대 길거리로 구현했다.

올리브영의 핵심 경쟁력인 ‘큐레이션’ 역량을 집약한 특별 존(Zone)도 마련했다. 핵심은 ‘한국 코스메 랭킹존’과 ‘K-뷰티 셀렉트존’이다.

한국 코스메 랭킹존은 ‘2025 올리브영 어워즈’ 수상작 중 12개 카테고리의 36개 제품을 소개한다. K-뷰티 셀렉트존에서는 한국의 체계적인 뷰티 관리법을 따라할 수 있도록 단계별 루틴을 제안한다. ‘K-뷰티 지니어스’로 명명된 크루가 현장에서 직접 제품과 루틴을 추천해 준다.

제품을 발견하는 즐거움이 실제 구매 혜택으로 이어지도록 ‘오리양 한정존’도 운영한다. 오리양 한정존에서는 K-뷰티 제품을 세트로 구성해 최대 할인가로 선보이는 프로모션을 진행한다.

올리브영 매장에서만 경험할 수 있었던 인기 뷰티 체험 서비스도 행사에서 선보인다. ‘터치업 라운지’에서는 올리브영 뷰티 컨설턴트가 원하는 부위의 메이크업을 해주는 ‘퀵 터치업 서비스’를 진행한다. ‘바이오힐보존’에서는 피부 고민 테스트와 함께 고민별 제품을 추천하는 이벤트를 마련했다.

이 밖에도 조닝별 간단한 미션을 수행해 도장을 모으면 경품을 제공하고, 부스 내 설치된 밴딩머신에서는 3만원 상당의 제품이 들어 있는 랜덤 페스타 구디백을 증정한다.

올리브영 관계자는 “이번 행사는 현지 고객이 K-뷰티를 입체적으로 체험하며 글로벌 K뷰티 팬덤을 확장하는 중요한 이정표가 될 것”이라며 “오는 8월 미국 LA에서 열리는 페스타에서 전 세계 K뷰티 팬들을 매료시킬 압도적인 규모와 한층 진화한 차별화된 콘텐츠를 선보일 것”이라고 말했다.