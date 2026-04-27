[헤럴드경제=강승연 기자] BAT로스만스가 지난달 전자담배 ‘글로’ 브랜드의 공식 온라인몰 ‘마이글로(myglo)’에 도입한 수도권 당일 배송 서비스가 긍정적인 반응을 얻고 있다고 27일 밝혔다.

당일 배송 도입 이후 한 달간(3월 8일~4월 7일) 공식 몰 방문자 수는 전월 대비 57% 증가했다. 당일 및 다음날 배송을 포함한 ‘빠른 배송’이 해당 기간 전체 매출의 약 49%를 차지했다.

당일 배송 서비스는 지난달 8일 도입 이후 서울과 경기, 인천 일부 지역을 대상으로 운영되고 있다. 평일 오전 10시 이전에 ‘마이글로’에서 글로 제품을 주문하면 당일 수령할 수 있다.

BAT로스만스는 네이버 ‘글로 공식 스토어’의 ‘N배송(빠른 배송)’과 쿠팡 등 주요 이커머스 플랫폼을 통해서도 빠른 배송 서비스를 선보이고 있다.

BAT로스만스 관계자는 “당일 배송 도입은 단순한 배송 옵션 확대를 넘어 제품 구매부터 이용 전반의 경험을 강화하기 위한 전략의 일환”이라고 설명했다.

한편, 마이글로 공식 온라인몰에서는 다음 달 5일까지 글로 하이퍼 프로를 정가 4만9000원에서 1만9000원으로 할인 판매하는 행사를 진행 중이다.