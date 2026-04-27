부드러운 주행성능·정숙성 구현 사계절 안정적인 제동성능 극대화

[헤럴드경제=권제인 기자] 금호타이어가 프리미엄 컴포트 타이어 ‘마제스티 솔루스 EDGE’ 출시를 기념해 이벤트를 실시한다고 27일 밝혔다.

금호타이어는 신제품 마제스티 솔루스 EDGE를 비롯해 마제스티X 솔루스를 2개 이상 구매한 고객을 대상으로 주유상품권을 오는 5월 30일까지 증정한다. 또한 6월 30일까지 제품 구매 후기를 등록한 고객 중 선정을 통해 모바일 주유상품권을 증정하며, 참가자 전원에게 커피 기프티콘을 제공한다.

이번에 출시한 ‘마제스티 솔루스 EDGE’는 금호타이어 ‘마제스티 솔루스’의 기술력을 기반으로 성능 전반을 한층 끌어올린 프리미엄 컴포트 타이어다.

비대칭 패턴 디자인 및 고강성 센터 블록 설계를 통한 일관된 주행 안정성과 소음 저감 가변피치, 블록 구조 안정화 설계로 구현한 뛰어난 정숙성, 고함량 실리카 레진 컴파운드 적용으로 강화된 사계절 제동 성능을 갖췄다는 게 회사 측의 설명이다.

해당 제품은 17인치부터 20인치의 고급 세단과 수입차 등 고성능 프리미엄 차량에 적용 가능하다.

김성 금호타이어 한국영업부문 상무는 “마제스티 솔루스 EDGE는 히트제품인 마제스티 솔루스의 계보를 이어가는 제품으로 세단용 프리미엄급 타이어로서 소비자들에게 인기 상품으로 등극할 것이라 기대한다”고 말했다.