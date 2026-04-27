특허 소재 ‘베타젤’ 체압 분산 효과 학습 능률 및 생활 환경 개선 기여

[헤럴드경제=권제인 기자] 불스원의 헬스케어 전문 브랜드 밸런스온이 자립형 사립 고등학교 가운데 하나인 하나고등학교 학생과 교직원을 위한 ‘밸런스온 시트’ 후원식을 진행하며 3년 연속 후원을 이어갔다고 27일 밝혔다.

이번 후원식에는 하나고등학교 교장, 교감 등 학교 관계자와 학생 대표가 참석했다. 밸런스온은 이 자리에서 학생과 임직원들을 위해 ‘컴포트 시트’와 ‘프리미엄 시트’ 약 270개를 전달했다.

밸런스온의 후원은 2024년 하나고 전교생 대상 후원을 시작으로 올해 3년째를 맞이했다. 후원 제품인 밸런스온 시트는 차별화된 소재 기술과 인체공학적 설계로 2015년 출시 이후 누적 판매량 135만개를 돌파했으며, 7년 연속 대한민국 브랜드 명예의 전당 수상 브랜드로 선정된 바 있다.

올해 학생들에게 후원된 밸런스온 컴포트 시트는 체압 분포 측정기를 활용한 테스트에서 사용 전 대비 체압 87% 개선 효과를 확인한 제품이며, 스트레스 호르몬인 코티졸 억제 및 집중력 향상 측면에서도 유의미한 결과를 검증받았다. 이러한 기능성과 효과를 인정받아 대한신경외과의사회 공식 추천 제품으로 선정되기도 했다.

전병익 헬스케어사업본부 상무는 “미래를 이끌어갈 학생들이 최상의 컨디션으로 학업에 전념할 수 있도록 3년 연속 후원을 이어가게 되어 매우 뜻깊게 생각한다”며 “앞으로도 헬스케어 브랜드로서 현대인의 일상 속 신체 부담을 실질적으로 완화하고 건강한 생활 환경을 조성하기 위한 다각도의 활동을 지속해 나갈 계획”이라고 말했다.