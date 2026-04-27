[헤럴드경제=조용직 기자] 한국마사회(회장 우희종)는 아시아 승마 스포츠 발전과 국가 간 문화 교류 촉진을 위해 오는 4월 30일부터 5월 3일까지 4일간 한국마사회 86·88 승마경기장에서 ‘2026 KRA컵 아시아 주니어 승마대회’를 개최한다고 밝혔다.

이번 대회에는 역대 최대 규모인 아시아 15개국 28명의 유소년 선수들이 참가하여 각국을 대표하는 실력을 겨룬다. 모든 경기는 국내에서 생산·육성된 ‘국산마’가 나선다. 이를 통해 한국 승마 산업의 핵심 경쟁력인 국산마의 우수한 혈통과 조련 기술력을 세계에 다시 한번 입증할 것으로 기대된다.

대회 일정은 1일차 환영연을 시작으로 2일차 장애물(105㎝) 개인전, 3일차 이벤트 경기 라이드＆드라이브(RIDE & DRIVE), 4일차 장애물(110㎝) 개인전 순으로 진행된다.

우희종 회장은 “이번 대회를 통해 아시아 각국의 청소년들이 우정을 나누고 열정을 펼치는 뜻깊은 시간이 되길 바란다”며 “국산마의 우수한 기술력과 품질을 세계에 알리고, 향후 수출 경쟁력 강화로 이어지는 계기가 되기를 기대한다”고 밝혔다.

같은 기간 ‘제5회 한국마사회 유소년 승마대회’도 함께 개최되어 국내 유망 승마 인재들에게 실전 경험을 제공하고, 미래 승마 산업을 이끌 인재 육성의 기반을 마련할 예정이다.