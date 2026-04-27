[헤럴드경제(부산)=정형기 기자] BNK부산은행은 지난 25일 문현동 부산은행 본점 및 부산국제금융센터(BIFC) 일원에서 어린이와 가족이 함께하는 ‘아이러브 페스티벌’을 성황리에 개최했다고 27일 밝혔다.

이번 행사는 부산시민 약 5000명이 참여한 가운데 다양한 체험과 문화 프로그램이 어우러진 대규모 가족형 축제로 진행됐다. 특히 평소 주말 유동 인구가 적은 BIFC 상권 내 음식점과 카페 등 소상공인들도 이번 행사에 함께 참여해 매장을 운영했다.

이번 페스티벌은 개막식을 시작으로 ▷제5회 어린이 미술대회 ▷제23회 범시민 도서교환전 ▷제23회 ‘Play on Busan’ 문화공연(캐치! 티니핑 뮤지컬) ▷‘아이러브 상상마을’ 체험 부스 운영 ▷‘어린이 마켓타운’ 벼룩시장 ▷아이러브 놀이터 등 다채로운 행사가 열렸다.

‘어린이 미술대회’는 부산을 주제로 한 창의적 작품 활동을 통해 어린이들의 상상력과 표현력을 키우는 장으로 운영됐으며, 총 500여 명이 참여했다. 또 ‘도서교환전’은 시민들이 기부한 도서를 새로운 책으로 교환하는 나눔 프로그램으로 행사 수익금은 지역 작은도서관 지원사업에 활용될 예정이다.

이와 함께 ‘아이러브 상상마을’에서는 과학, 안전, 문화, 환경 등 다양한 분야의 체험 프로그램이 운영됐으며, 어린이 인기 애니메이션 ‘캐치! 티니핑’을 무대에 올린 ‘Play on Busan’ 문화공연과 어린이 벼룩시장, 에어바운스 놀이터 등도 함께 운영돼 가족 단위 방문객들에게 다양한 즐길거리와 체험 기회를 제공했다.

김성주 부산은행장은 “이번 페스티벌은 아이들과 부모님이 함께 함께 즐기는 지역대표 참여형 행사로 기획됐다”며 “앞으로도 지역사회와 의미있는 사회공헌 활동을 통해 미래세대의 건강한 성장을 적극 지원하겠다”고 말했다.