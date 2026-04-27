황성엽 회장 중심 8인 위원 구성 포럼, 5월부터 매월 개최 2027년 정책보고서 제출

[헤럴드경제=문이림 기자] 금융투자협회는 서울 여의도에서 ‘K-자본시장포럼’ 출범식을 개최했다고 27일 밝혔다.

이번 포럼은 자본시장 장기 성장전략 수립과 단계별 이행 로드맵을 종합적으로 논의하는 협의체다. 자본시장 각 분야 전문가들이 참여해 정책 방향을 제시하는 ‘싱크탱크’ 역할을 맡는다.

금융투자협회는 올해 초 K자본시장본부를 신설하고, 한국 자본시장의 지속 가능한 성장을 이끌 핵심과제 발굴과 중장기 전략 수립을 목적으로 본 포럼의 출범을 준비해왔다.

포럼은 황성엽 금융투자협회장이 의장을 맡고 김세완 자본시장연구원장, 신제윤 삼성전자 이사회 의장, 유상호 한국투자증권 수석부회장, 정상기 전 미래에셋자산운용 부회장, 정순섭 서울대 교수, 최운열 한국공인회계사회 회장, 홍성국 전 대우증권 사장 등이 위원으로 참여한다.

자본시장연구원이 포럼 운영을 지원하며, 실무협의체·전문가워킹그룹·자문위원 등 100명 내외의 전문가그룹이 참여해 정책 논의를 뒷받침할 예정이다.

이날 출범식에는 포럼위원 8인과 전문가그릅 100여명을 대표해 이인형 자본시장연구원 부원장, 이효섭 자본시장연구원 금융산업실장, 문성훈 한림대 교수, 서정호 법무법인 더위즈 대표변호사, 송창영 법무법인 세한 대표변호사, 오영표 신영증권 전무, 윤선중 동국대 교수, 이종섭 서울대 교수 등이 자리했다.

출범식에서 황성엽 금융투자협회장은 “급변하는 경제환경 속에서 코리아 디스카운트의 그늘을 걷어내고 프리미엄으로 전환한 지금이 퀀텀점프를 준비할 적기”라며 “K-자본시장포럼을 통해 K-자본시장의 미래 10년을 향해 한 걸음씩 겸손히 걸어나갈 계획”이라고 밝혔다.

김세완 자본시장연구원장은 “본 포럼이 한국 자본시장의 신뢰를 높이고 투자자와 시장 참여자 모두에게 유익한 미래 전략을 제시하는 중요한 역할을 할 것”이라고 말했다.

포럼은 오는 5월부터 매월 정례 개최된다.

주요 의제는 ▷자본시장을 통한 국가경제 혁신성장과 일자리 창출 ▷디지털 금융을 통한 금융접근성·편의 제고 ▷국민의 노후소득보장과 장기자산형성 ▷자본시장 인프라 선진화를 통한 국민경제기반 강화 ▷글로벌 금융경쟁력 제고를 통한 국부창출 ▷투자자 보호와 공정한 시장신뢰 구축 등 6대 아젠다를 중심으로 논의를 이어간다.

1년간 논의 결과는 정책보고서로 정리돼 2027년 상반기 정부와 국회에 제출될 예정이다.